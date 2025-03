Γκλαστονμπέρι: Ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή του φεστιβάλ

Ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή τουΑμερικανίδα ποπ σταρ Ολίβια Ροντρίγκο , το βρετανικό συγκρότημα « The 1975 » και ο Καναδός τραγουδιστής Νιλ Γιανγκ θα είναι τα κεντρικά ονόματα της φετινής διοργάνωσης.Ο Μάτι Χίλι και η μπάντα του θα εμφανιστούν στην εμβληματική Pyramid Stage την Παρασκευή 27 Ιουνίου, θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα ο Νιλ Γιανγκ με τους Chrome Hearts και η αυλαία θα πέσει με τη Ροντρίγκο την Κυριακή 29 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα ο Ροντ Στιούαρτ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, θα εμφανιστεί στην τιμητική ενότητα των θρύλων του Φεστιβάλ.Η ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες μετά τη δήλωση του Νιλ Γιανγκ ότι ακυρώνει την συμμετοχή του λόγω εμπλοκής του BBC στη διοργάνωση. Ωστόσο, ανακάλεσε την απόφασή του ήδη την επόμενη μέρα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο φετινό Γκλάστονμπερι. Στους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Charli XCX, Loyle Carner, The Prodigy, Father John Misty, St. Vincent, Shaboozey, Kneecap, Wet Leg, Denzel Curry, Faye Webster, Brandi Carlile, Caribou, Gary Numan, Lucy Dacus, Nile Rodgers, Girl in Red και Turnstile, μεταξύ άλλων.Το θρυλικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Worthy Farm του Somerset από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου σύμφωνα με το Variety.Φωτογραφία: Shutterstock