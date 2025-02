Rock and Roll Hall of Fame: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για το 2025

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για μία θέση στο « Rock & Roll Hall of Fame » του 2025, με τη, τηκαι τουςνα βρίσκονται ξανά ανάμεσα στους υποψήφιους.Αναλυτικά η λίστα περιλαμβάνει τους: Bad Company, The Black Crowes, Mariah Carey, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Maná, Oasis, Outkast, Phish, Soundgarden και The White Stripes.Σημειώνεται ότι ο κανόνας επιλογής των υποψηφίων υπαγορεύει τον εκάστοτε καλλιτέχνη ή συγκρότημα να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας. Αυτό σημαίνει ότι για την εισαγωγή του 2025, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους ηχογράφηση το αργότερο το 2000.Μεταξύ των φετινών υποψηφίων, οκτώ εμφανίζονται για πρώτη φορά και είναι οι Bad Company, The Black Crowes, Chubby Checker, Joe Cocker, Billy Idol, Maná, Outkast και Phish. Για τους Soundgarden, το ροκ συγκρότημα από το Σιάτλ αυτή είναι η τρίτη υποψηφιότητα, ενώ από δύο έχουν οι Oasis, The White Stripes, Joy Division/New Order με την Mariah Carey και την Cyndi Lauper.«Αυτοί οι αξιόλογοι υποψήφιοι έχουν δημιουργήσει ο καθένας το δικό του μουσικό στυλ και στάση, επηρεάζοντας γενιές μουσικόφιλων και συμβάλλοντας στους συνεχώς εξελισσόμενους ήχους και τη συνεχή ανάπτυξη τoυ rock & roll», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Rock & Roll Hall of Fame», John Sykes.Οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν, θα αποκαλυφθούν στα τέλη Απριλίου ενώ η τελετή εισόδου θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Βillboard.Φωτογραφία: Shutterstock