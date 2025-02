Super Bowl 2025: Τα διαφημιστικά διαλείμματα που έκλεψαν την παράσταση

ι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν ξανά στο Katz’s Deli, στο Lower East Side του Μανχάταν, για να απολαύσουν ένα σάντουιτς.

, λέει ο Κρίσταλ, με τη Ράιαν να απαντά

Το Super Bowl δεν είναι μόνο ένας αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου· για πολλούς, η πραγματική δράση βρίσκεται στα διαφημιστικά διαλείμματα. Κάθε χρόνο, οι μεγαλύτερες εταιρείες επενδύουν εκατομμύρια δολάρια για να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους μπροστά σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια τηλεθεατές, δημιουργώντας καμπάνιες που συζητιούνται για μέρες.Ακολουθούν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές διαφημίσεις του φετινού Super Bowl, με πρωταγωνιστές γνωστά ονόματα όπως οι Άνταμ Μπρόντι, Μπάρι Κέογκαν, Μπίλι Κρίσταλ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Κρις Χέμσγουορθ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Γιουτζίν Λέβι, Σίντνεϊ Σουίνι, Βιν Ντίζελ, Κέβιν Μπέικον και πολλοί άλλοι.35 χρόνια μετά την αξέχαστη σκηνή της Μεγκ Ράιαν στο «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι», η ιστορία επαναλαμβάνεται... Ο«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας άφησαν να ξαναμπούμε εδώ μέσα»: «Γιατί; Κανείς δεν το θυμάται αυτό».Για 47η φορά, τα εμβληματικά άλογα Clydesdale της Budweiser έκαναν την εμφάνισή τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.Ο ηθοποιός Γουόλτον Γκόγκινς του Justified παραδέχεται ότι δεν ξέρει πάντα τι κάνει, είτε βρίσκεται σε στούντιο είτε στο γκαράζ του, προσπαθώντας να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση.Οι πρωταγωνιστές του Fast & Furious απολαμβάνουν ένα παγωτό, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι πάντα τόσο… γρήγοροι και οργισμένοι.Ο Mr. Clean, το Energizer Bunny, ο Green Giant, ο Kool-Aid Man και άλλες μασκότ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πρώτη διαφήμιση του Instacart για το Super Bowl.Τα Crazy Puffs της Little Caesars έχουν τόσο απίστευτη γεύση, που ακόμα και τα εμβληματικά φρύδια του Γιούτζιν Λέβι... εξαφανίζονται!Ο Άνταμ Μπρόντι προσπάθησε να πάρει ένα Pringle, αλλά καταλήγει να… αποκτά το μουστάκι αρκετών διάσημων ανδρών.Ο Ιρλανδός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαρνπρωταγωνιστεί σε μια ξεκαρδιστική παρωδία του φιλμ «The Banshees of Inisherin».Ο Ματ Ντέιμον συστήνεται ως «ο χαμένος Αμερικανός δίδυμος αδερφός του Μπέκαμ», σε μια διαφήμιση που έκλεψε την παράσταση.Ο Μάθιου ΜακΚόναχι υποστηρίζει ότι το αμερικανικό ποδόσφαιρο εφευρέθηκε απλώς για να… ανοίγει την όρεξη στους θεατές!Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Γκάμπιτ στο X-Men ανεβαίνει επίπεδο και ξεσηκώνει ολόκληρα τα αποδυτήρια της Wrexham AFC για να μάθουν έναν νέο χορό πανηγυρισμού.Αυτή η διαφήμιση απευθύνεται σε όλους τους φαν του Detroiters και σε όσους έχουν αναρωτηθεί πώς θα μπορούσε η σειρά I Think You Should Leave να χειριστεί μια παρωδία του E.T.