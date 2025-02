Ο Κέντρικ Λαμάρ το έκανε: Έπαιξε στο ημίχρονο του Super Bowl το «Not Like Us» στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl LIX με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar) για ακόμα μια φορά έκλεψε την παράσταση στο Superdome της Νέας Ορλεάνης στην ανάπαυλα του αγώνα των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles.Το σόου άνοιξε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον ντυμένο ως «Θείο Σαμ», με τον 37χρονο Αμερικανό ράπερ, ο οποίος πριν απο λίγες ημέρες έφυγε από τα Grammy με 5 βραβεία, να βγαίνει σκυμμένος σε ένα Buick GNX του 1987 - το ίδιο με τον τίτλο του άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πέρσι.Ξεκίνησε με το «Squabble Up», ακολούθησε το smash-hit του «Humble», έχοντας στο πλευρό του χορευτές ντυμένους στα μαύρα, λευκά και κόκκινα και συνέχισε με το τραγούδι του «DNA».Μαζί του στην σκηνή εμφανίστηκε και η βραβευμένη με Grammy R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιός SZA, μακροχρόνια συνεργάτης του Λαμάρ.Η SZA, ντυμένη στα κόκκινα, βγήκε για να ερμηνεύσει μαζί με τον ράπερ τα τραγούδια «All the Stars» και «Luther». Οι δυο τους θα ξεκινήσουν σύντομα κοινή περιοδεία.Ωστόσο αυτό που όλοι περίμεναν ήταν αν θα τραγουδήσει το "Not Like Us", το οποίο είναι μια ευθεία επίθεση στον ράπερ Drake, σε ένα συνεχιζόμενο beef μεταξύ τους.Αφού το προκάλεσε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του - παίζοντας αποσπάσματα του ρυθμού του τραγουδιού χωρίς να προχωρήσει στον στίχο του - ο ράπερ ξεκίνησε το επιτυχημένο τραγούδι με το κοινό να συμμετέχει ενεργά.Ο Λαμάρ έκοψε τη λέξη "παιδόφιλος" αλλά άφησε άθικτους άλλους στίχους, συμπεριλαμβανομένου αυτού που έγινε viral: "Trying to strike a chord and it's probably A minorrrrr."