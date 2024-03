Κλείσιμο

μίλησε με ειλικρίνεια για την προηγούμενη σχέση της με τον επί χρόνια σύντροφό της,Σε μια νέα συνέντευξη στους «Sunday Times», η 47χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή με τον 37χρονο Πικέ, πριν από το τέλος της 11ετους σχέσης τους τον Ιούνιο του 2022.«Για μεγάλο χρονικό διάστημα έβαζα την καριέρα μου σε παύση για να είμαι δίπλα στον Ζεράρ, ώστε να μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο», δήλωσε η Σακίρα για τον πρώην της, με τον οποίο μοιράζεται δύο παιδιά, τους γιους Μίλαν, 11 ετών και Σάσα, 9 ετών.«Υπήρξαν πολλές θυσίες για την αγάπη», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει το τελευταίο της άλμπουμ, «Las Mujeres Ya No Lloran», αυτόν τον μήνα.Η Σακίρα και ο Πικέ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2010 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ «Waka Waka (This Time for Africa)» της τραγουδίστριας.Αργότερα επιβεβαιώσαν τη σχέση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2013 καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο και το δεύτερο παιδί τους γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2015.Μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του με κοινή δήλωση τον Ιούνιο του 2022.Η δήλωσε ανέφερε: «Με λύπη μας επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Ζητάμε την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή για την ευημερία των παιδιών μας, τα οποία αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τον σεβασμό σας».: EPA, Shutterstock