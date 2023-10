Κλείσιμο

Μετά την αποχώρηση της Ιφιγένειας μία νέα διαγωνιζόμενη κάνει τη δυναμική είσοδό της στο My Style Rocks . Ηπερπατάει την πρώτη της πασαρέλα αποσπώντας ορισμένες από τις καλύτερες βαθμολογίες σε πρώτη εμφάνιση!Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή υποδέχονται με χαρά τη νέα διαγωνιζόμενη όμως απογοητεύονται από κάποιες εμφανίσεις των υπολοίπων.Για ποιο λόγο η Ντένη λέει πως τα κορίτσια τη ζηλεύουν; Ποιος κατηγορεί την Χριστίνα ό,τι βάζει χαμηλές βαθμολογίες για να κερδίζει τηλεοπτικό χρόνο;: 34 ετών: Σύμβουλος ΑυτοβελτίωσηςΗ Μαργαρίτα σπούδασε Μάρκετινγκ και Επικοινωνία αλλά την κέρδισε ο κόσμος της μόδας. Έκανε την πρακτική της στην Αλμπέρτα Φερέτι όταν έμενε στην Νέα Υόρκη και έχει ζήσει όλη τη διαδικασία της New York Fashion Week.Από μικρή ηλικία της άρεσε η μόδα καθώς πιστεύει ότι μέσα από αυτή μπορεί να εκφράζει πλευρές του χαρακτήρα της. Της αρέσει να αγοράζει ρούχα και από fast fashion αλλά και από γνωστά brands καθώς πιστεύει ότι δεν έχει σημασία μία ετικέτα. Το σημαντικό για τη Μαργαρίτα είναι ένα ρούχο «να το φοράς και να μη σε φοράει».Δηλώνει αισιόδοξη, θετική και πολύ δυναμική. Στο My Style Rocks έρχεται γιατί νιώθει ότι έχει πολύ ωραίο στυλ και θέλει να το δείξει.