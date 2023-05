Eros Ramazzotti: Το «αντίο» στην Τίνα Τέρνερ - «Χάνουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο»

, σε ηλικία 83 ετών, χθες το βράδυ.«Η Τίνα Τέρνερ, η "Βασίλισσα του Rock'n Roll" πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο» έγραφε η ανάρτηση που δημοσιοποίησε τον χαμό της.θέλησε να πει το δικό του αντίο στην αγαπημένη του φίλη και συνάδελφο δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους βίντεο.Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου μιας από τις μεγαλύτερες γυναίκες καλλιτέχνες όλων των εποχών, μιας σπουδαίας γυναίκας, ενός παγκόσμιου ειδώλου. Η Τίνα υπήρξε σύμβολο για όλους μας σε κάθε μορφή, καλλιτεχνική και ανθρώπινη. Χάνουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Αντίο Τίνα, θα σου είμαι πάντα ευγνώμων».Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ροκ τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν επί δεκαετίες. Η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο, σύμφωνα με τη Mirror, με φίλους και συγγενείς.Η Τίνα Τέρνερ «έφυγε» μόλις πέντε μήνες μετά τον θάνατο του γιου της, Ρόνι. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Κρεγκ, είχε αυτοκτονήσει με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών. Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, o Ρόνι βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.Η Τέρνερ ξεκίνησε τη μισού αιώνα καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ φοιτούσε ακόμη στο γυμνάσιο στο East St. Louis, Ill, όταν άρχισε να τραγουδά με τον Άικ Τέρνερ και το συγκρότημά του, τους. Σύντομα έγινε το αστέρι του συγκροτήματος και σύζυγος του Άικ. Με την ισχυρή, μπλουζ φωνή της και το φρενήρες χορευτικό της στυλ, έκανε αμέσως εντύπωση.«Έγραφα τραγούδια με τον Little Richard στο μυαλό μου, αλλά δεν είχα κανέναν Little Richard να τα τραγουδήσει, οπότε η Τίνα ήταν ο Little Richard μου», έγραψε ο Άικ Τέρνερ στην αυτοβιογραφία του «Takin' Back My Name: The Confessions of Ike Turner» το 1999, που έγραψε μαζί με τον Nigel Cawthorne. «Ακούστε προσεκτικά την Τίνα και ποιον ακούτε; Τον Little Richard να τραγουδάει με γυναικεία φωνή».

Tina Turner, legendary 'Queen of Rock,' dead at 83 https://t.co/jlJIGkqB1c via @pagesix

Το συγκρότημά τους, που σύντομα μετονομάστηκε σε «Ike and Tina Turner Revue», έγινε ένα από τα κορυφαία περιοδεύοντα soul σχήματα σε μαύρους χώρους στο λεγόμενο chitlin' circuit. Αφού οι Rolling Stones κάλεσαν το συγκρότημα να ανοίξει για λογαριασμό τους, πρώτα σε μια βρετανική περιοδεία το 1966 και στη συνέχεια σε μια αμερικανική περιοδεία το 1969, οι λευκοί ακροατές και στις δύο χώρες άρχισαν να δίνουν προσοχή.

1989

Η Τίνα, η οποία επέμενε να προσθέτει στο ρεπερτόριό της ροκ τραγούδια των Beatles και των Stones, κατέκτησε ένα τεράστιο νέο κοινό, χαρίζοντας στο «Ike and Tina Turner Revue» την πρώτη του Top 10 επιτυχία με την εκδοχή του τραγουδιού «Proud Mary» των Creedence Clearwater Revival το 1971 και ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B φωνητική ερμηνεία από συγκρότημα.

Αλλά αν το «Ike and Tina Turner Revue» ήταν επιτυχημένο, ο γάμος του Άικ και της Τίνα ήταν προβληματικός και η καριέρα της τραγουδίστριας παραπαίει μετά από έναν οδυνηρό χωρισμό στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το άλμπουμ της «Private Dancer», που κυκλοφόρησε το 1984, την επανέφερε στο προσκήνιο - και την ανέβασε στην ποπ στρατόσφαιρα.



Δουλεύοντας με νεότερους συνθέτες και υποστηριζόμενη από έναν απαλό, συνθετικό ήχο που παρείχε ένα λαμπερό περιτύλιγμα για τα φωνητικά της, απέδωσε τρεις επιτυχίες-μαμούθ: το ομώνυμο τραγούδι, γραμμένο από τον Mark Knopfler των Dire Straits, το "Better Be Good to Me" και το "What's Love Got to Do With It".

Αναφερόμενος στην «πρωτοποριακή συγχώνευση του παλιομοδίτικου soul τραγουδιού και της synth-pop του νέου κύματος», ο Stephen Holden, σε μια κριτική για τους New York Times, χαρακτήρισε το άλμπουμ «ορόσημο όχι μόνο στην καριέρα της 45χρονης τραγουδίστριας, η οποία ηχογραφεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, αλλά και στην εξέλιξη της ίδιας της pop-soul μουσικής».

Στα βραβεία Grammy του 1985, το «What's Love Got to Do With It» κέρδισε τρία βραβεία, για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία, ενώ το «Better Be Good To Me» κέρδισε την καλύτερη γυναικεία ροκ φωνητική ερμηνεία.

1985

Το άλμπουμ πούλησε πέντε εκατομμύρια αντίτυπα και πυροδότησε μια λαμπρή καριέρα που καθιέρωσε την Τίνα Τέρνερ ως παγκόσμιο φαινόμενο. Το 1988 εμφανίστηκε μπροστά σε περίπου 180.000 ανθρώπους στο στάδιο Maracanã στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σπάζοντας το ρεκόρ του μεγαλύτερου κοινού που πλήρωσε για σόλο καλλιτέχνη.



Αφού η περιοδεία της «Twenty Four Seven» το 2000 πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισιτήρια, τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσαν ότι είχε πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια συναυλιών από οποιονδήποτε άλλο σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία.

«Στο πλαίσιο της σημερινής show business, η Τίνα Τέρνερ πρέπει να είναι η πιο εντυπωσιακή επαγγελματίας επί σκηνής», έγραψε ο Ralph J. Gleason, ο επιδραστικός κριτικός τζαζ και ποπ της εφημερίδας «The San Francisco Chronicle», σε μια κριτική για μια συναυλία των Rolling Stones στο Όκλαντ τον Νοέμβριο του 1969. «Έρχεται σαν τυφώνας. Χορεύει και στριφογυρίζει και κουνιέται και τραγουδάει και ο αντίκτυπος είναι άμεσος και ολοκληρωτικός» πρόσθεσε.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock