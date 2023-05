Τίνα Τάρνερ: Έφυγε στα 83 της η βασίλισσα του Rock 'n Roll μετά από μακρά ασθένεια

Tina Turner, legendary 'Queen of Rock,' dead at 83 https://t.co/jlJIGkqB1c via @pagesix

Η τραγουδίστρια είδε τον Άικ να τραγουδάει για πρώτη φορά το 1960 και αμέσως, αποφάσισε να γίνει μέλος της μπάντας του. Μαζί κυκλοφόρησαν μια σειρά από κορυφαία chart, συμπεριλαμβανομένων των «I Idolize You» και «It's Gonna Work Out Fine», ενώ έκαναν περιοδεία σε όλη τη χώρα. Το 1967, η Τίνα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κάλυπτε το περιοδικό Rolling Stone.Παντρεύτηκαν το 1962 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ρόνι. Η Τίνα υιοθέτησε δύο από τα παιδιά του, τον Ike Jr. και τον Michael. Είχε επίσης έναν γιο, τον Κρεγκ, από προηγούμενη σχέση. Μέχρι το 1969, το ζευγάρι αποτελούσε το διασημότερο μουσικό δίδυμο στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Τίνα περιέγραφε αργότερα την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του εθισμένου στην κοκαΐνη Άικ.«Δεν του άρεσε που έπρεπε να εξαρτάται από μένα. Και δεν ήθελα να ξεκινήσω έναν καβγά γιατί ήταν πάντα ένα μαύρο μάτι, μια σπασμένη μύτη, ένα σπασμένο χείλος, ένα πλευρό», είπε στο CBS News το 2019.Το ζευγάρι τελικά χώρισε μετά από έναν άσχημο τσακωμό στο Ντάλας. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1978, με την Τίνα να επικαλείται την κακοποίηση του Άικ, καθώς και τις συχνές απιστίες του και την αυξανόμενη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.Μετά τον χωρισμό, τόσο ο Άικ όσο και η Τίνα έπεσαν στην αφάνεια για χρόνια. Η Τίνα θα έλεγε αργότερα ότι, όταν έφυγε από τον Άικ, είχε μόλις «36 σεντς και μια κάρτα βενζινάδικου».Ωστόσο, έκανε μια δραματική επιστροφή το 1982 με το πολυπλατινένιο άλμπουμ «Private Dancer», το οποίο περιελάμβανε επιτυχίες «Let's Stay Together» και «What's Love Got To Do With It».Το άλμπουμ κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy και τελικά πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.