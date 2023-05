Αϊνούζ

Φωτογραφίες: Splashnews.com / IDEAL IMAGE

Το βράδυ της Κυριακής, 21 Μαΐου, στο 76οήταν αφιερωμένο στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τωνκαι», η οποία έτυχε θερμότατης ανταπόκρισης από το κοινό με οκτώμισι λεπτά χειροκρότημα.Ο Βραζιλιανοαλγερινός σκηνοθέτης Καρίμ Αϊνούζ σκηνοθέτησε την ταινία σε σενάριο των Χενριέτα και Τζέσικα Άσγουορθ. Η ταινία αποτελεί το αγγλόφωνο ντεμπούτο του σκηνοθέτη και προβάλλεται στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος.Στο «Firebrand», που πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ Βικάντερ ως Αικατερίνη Παρ, η τελευταία σύζυγος του Ερρίκου Η', μια φεμινιστική δυναμική παρουσία η οποία έζησε περισσότερο από τον διαβόητο βασιλιά. Τον βασιλιά Ερρίκο Η' υποδύεται ο Τζουντ Λο. Η ταινία ακολουθεί τον περίπλοκο γάμο τους και τις ίντριγκες του παλατιού.Το ιστορικό τουστις Κάννες περιλαμβάνει το «Invisible Life», το οποίο κέρδισε το βραβείο «Un Certain Regard» στις Κάννες το 2019, καθώς και το «Mariner Of The Mountains» που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το 2021.