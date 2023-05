«Σε σκηνή του "Once Upon a Time in Hollywood" ο χαρακτήρας του Ντι Κάπριο δεν θυμάται πια τα λόγια του» δήλωσε, μιλώντας παράλληλα για τη νόσο του Πάρκινσον με την οποία έχει διαγνωστεί