Κλείσιμο

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ με τη γυναίκα του Τρέισι Πόλλαν

ζει με τη νόσο τουαπό τότε που διαγνώστηκε στα 29 του χρόνια το 1991 και έχει όλα αυτά τα χρόνια αφοσιωθεί στην αναζήτηση θεραπείας μέσω του ιδρύματός του.Σε μια νέα συνέντευξη στο CBS Sunday Mornings, ο 61χρονος Φοξ μίλησε με ειλικρίνεια για την υγεία του και την οδυνηρή πραγματικότητα της ζωής με τη διαταραχή.«Η ζωή μου έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορώ να πακετάρω το Πάρκινσον μαζί μου αν χρειαστεί», είπε στη δημοσιογράφο Τζέιν Πόλεϊ.«Δεν έχεις σπαταλήσει καμία από τις δυνατότητές σου, αλλά κάποια στιγμή το Πάρκινσον θα σου χτυπήσει την πόρτα, έτσι δεν είναι;», είπε η Πόλεϊ ευθέως για το ενδεχόμενο θανάτου του Φοξ από τη νόσο. «Ναι, θα μου χτυπήσει την πόρτα. Δεν θα πω ψέματα, πρόκειται να με πονέσει».Ο Φοξ αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2020 λόγω των συμπτωμάτων του - τα οποία περιλάμβαναν τρέμουλο, μειωμένη κίνηση, συντονισμό και μυϊκή δυσκαμψία. Ο ίδιος εξομολογείται ότι η ζωή στα 61 του χρόνια με τη νόσο Πάρκινσον «γίνεται όλο και πιο δύσκολη- κάθε μέρα γίνεται πιο δύσκολη».Ο πρωταγωνιστής του «Back in the Future», δήλωσε: «Αλλά, έτσι έχουν τα πράγματα και τι να κάνω γι' αυτό;».Πέρα από την αντιμετώπιση της ανίατης ασθένειας, ο ηθοποιός είχε επίσης σειρά άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας και τραυματισμών όλα αυτά τα χρόνια.«Έκανα εγχείρηση στη σπονδυλική στήλη. Είχα έναν όγκο στη σπονδυλική μου στήλη. Και ήταν καλοήθης, αλλά μου κατέστρεψε το περπάτημα. Άρχισα να σπάω πράγματα», μοιράστηκε, πριν αποκαλύψει μια σειρά από τρομακτικά τραύματα.«Έσπασα αυτό το μπράτσο, και έσπασα και το άλλο μπράτσο και έσπασα αυτόν τον αγκώνα. Έπαθα κάταγμα και στο πρόσωπό μου. Έσπασα και το χέρι μου. Το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα με το Πάρκινσον. Μπορείς να πέσεις και να εισπνεύσεις φαγητό και να πάθεις πνευμονία. Όλοι αυτοί οι τρόποι μπορούν να σε σκοτώνουν», εξήγησε ο διάσημος ηθοποιός.Σε αυτό το σημείο, έγινε πολύ ειλικρινής σχετικά με τον χρόνο που του έχει μένει:«Δεν πεθαίνεις από το Πάρκινσον. Πεθαίνεις με το Πάρκινσον. Σκεφτόμουν λοιπόν τη θνητότητα του. Δεν θα προλάβω να γίνω 80 ετών».Στη συνέχεια μίλησε για τις προόδους που έχει κάνει η έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον, κάτι που έγινε μόλις δύο ημέρες μετά το φιλανθρωπικό δείπνο του Ιδρύματος «Michael J. Fox» στο Νάσβιλ του Τενεσί, το οποίο είχε τον τίτλο «A Country Thing: Happened On The Way To Cure Parkinson's».