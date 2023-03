Το « What They Say », το τραγούδι με το οποίο ο 16χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης Victor Vernicos θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, είναι πλέον διαθέσιμο στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη του music video που έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό!