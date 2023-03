Κλείσιμο

Κυκλοφόρησε σήμερα μέσα από την εκπομπή Δύο στη 1 στην ΕΡΤ1Την χώρα μας θα εκπροσωπήσει ο 16χρονος Victor Vernicos με το τραγούδι, ύστερα από αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΡΤ. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού στο Λίβερπουλ στις 11 Μαΐου.Το «What They Say είναι μια φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα, που έγραψε ο Βίκτωρας στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα.Ο Victor Vernicos γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι ο νεότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας στην Eurovision, καθώς είναι μόλις 16 ετών, ενώ το τραγούδι του «What They Say», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει, είναι δική του σύνθεση.Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, την Πέμπτη 11 Μαΐου.Ο Victor Vernicos ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, μαθήματα φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια. Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας.