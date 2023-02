Victor Vernicos είναι ο καλλιτέχνης που

θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2023 και όπως δήλωσε, «τρελάθηκε» από τη χαρά του, όταν του το ανακοίνωσαν.

Μιλώντας στην κάμερα του , ο Victor Vernicos είπε: «Ξεκίνησα να τραγουδάω από πολύ μικρός και είχα πολλές επιρροές από την οικογένειά μου. Άρχισα να γράφω τραγούδια από τα 11 μου. Έγραψα το "What they say" 6 μήνες μετά που είχα μια πολύ αγχώδη εμπειρία, ήταν η πρώτη φορά που είχα νιώσει πολύ έντονα άγχος, είχε να κάνει με τη μουσική και την καριέρα μου».

Ο Victor Vernicos είναι ο νεότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό. Η Επιτροπή της ΕΡΤ, σε συνεργασία με την 70μελή Επιτροπή Κοινού, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στη διαδικασία επιλογής, κατέληξαν στο τραγούδι «What They Say».







Μιλώντας για αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ο Βίκτωρας Βερνίκος, δήλωσε: «Το είδος του τραγουδιού συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής, είναι μια μπαλάντα που είναι συναισθηματική αλλά παράλληλα είναι και φεστιβαλική. Είναι ο ύμνος των εσωτερικών σκέψεων του άγχους, είναι όλο δικό μου. Το έγραψα στα 14 μου τον Απρίλιο του 2021».





Το κομμάτι που επέλεξε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα είναι δική του σύνθεση. Το έγραψε σε ηλικία 14 ετών. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του, γράφει από μικρός μόνος του όλα του τα τραγούδια.







«Το έχω γράψει εγώ, εγώ έκανα την παραγωγή, ασχολούμαι με τη μουσική από τα 4 μου όταν άρχισα μαθήματα πιάνου. Άρχισα να γράφω δικά μου τραγούδια στα 11 μου χρόνια και βγάζω κάτι πάρα πολύ αληθινό από μέσα μου», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που κατάφερε να επιλεχθεί για τη Eurovision.



Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, μαθήματα φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια. Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας.







Πλέον, ο 16χρονος καλλιτέχνης ανήκει στο δυναμικό της Panik Records. Είναι ανιψιός της Μαρίνας Βερνίκου και αυτό το διάστημα παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής και live performance με τη Νίνα Λοτσάρη.





«Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Eurovision χάρηκα πάρα πολύ, τρελάθηκα. Είναι πολύ τιμητικό και ελπίζω να εμπνεύσω και άλλα παιδιά να κυνηγήσουν αυτό που αγαπούν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για την Ελλάδα όπως κάνω μέχρι στιγμής, ελπίζω να φέρω τη νίκη» πρόσθεσε.