Νικ Όφερμαν: Αποθεώθηκε για την ερμηνεία του στο «Last Of Us» - «Ο μόνος στρέιτ που μπορεί να υποδυθεί τον γκέι»

Το « Last of Us » θα έχει και 2η σεζόν, μετά από ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στα social media.

Στο Twitter αναρτήθηκε βίντεο για την επιτυχημένη σειρά της HBO Max και στη λεζάντα γράφει: «Το ταξίδι συνεχίζεται. Το Last of Us θα επιστρέψει με ακόμη μία σεζόν στην HBO».

Κλείσιμο

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι Naughty Dog για το PlayStation. Aξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει κερδίσει περισσότερα από 240 βραβεία, είναι ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις παιχνίδια του PlayStation 3 και θεωρείται από πολλούς gamers, ένα από τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

Η ιστορία διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού. Ο Τζόελ, ένας σκληραγωγημένος επιζών, προσλαμβάνεται για να βγάλει λαθραία την Έλι, ένα 14χρονο κορίτσι, από μια αυστηρή ζώνη. Αυτό που ξεκινά όμως ως μια απλή δουλειά, γίνεται σύντομα ένα βάναυσο και σπαρακτικό ταξίδι, καθώς και οι δύο πρέπει να διασχίσουν τις ΗΠΑ και να βασιστούν ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν.



Δείτε το τρέιλερ της 1ης σεζόν





Κλείσιμο

«Το The Last of Us δημιούργησε μια από τις πιο όμορφες απεικονίσεις της αγάπης και της αφοσίωσης και του να γερνάμε μαζί. Δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Άγγιξε την τελειότητα», αναφέρει ένας χρήστης στο Twitter, με πολλούς ακόμα να συμφωνούν με το σχόλιό του.Ο Νικ Όφερμαν αποθεώθηκε επίσης, για την ερμηνεία του, με τους θεατές να αναφέρουν πως «είναι ο μόνος στρέιτ ηθοποιός που επιτρέπεται να παίξει έναν γκέι ρόλο».Ένας θαυμαστής της σειράς έγραψε: «Ο Νικ Όφερμαν είναι ο μόνος στρέιτ άντρας που είμαι εντάξει με το να υποδυθεί έναν γκέι χαρακτήρα. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα».