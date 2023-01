Τα κέφια της Ελένης και η ανακοίνωση της Ηλιάνας

Συνεχίζονται οι καλές επιδόσεις του « Survivor All Star » το οποίο «χτίζει» συνήθεια, απουσία ανταγωνισμού. Περί τα τέλη του μήνα θα φανεί η αληθινή κατάταξη στο prime time. Να μπουν οι σειρές και να ρολάρει το πρόγραμμα.

Με τους «Παγιδευμένους» τι θα γίνει σε περίπτωση ασφυκτικής πίεσης από τα ριάλιτι; Υπάρχουν σκέψεις…

Μέχρι στιγμής στον Alpha αυτό που σίγουρα θα βγει στον αέρα είναι το «Just the two of us». Για τα υπόλοιπα, κουβέντα να γίνεται. Όπως και σε όλα τα κανάλια καθώς οι εκλογές όπως όλα δείχνουν θα κρατήσουν πολύ.