Madwalk 2022: Βίντεο και φωτογραφίες από τα παρασκήνια του θεσμού που ενώνει τη μουσική με τη μόδα

Το Madwalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project έρχεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στοΤο γήπεδο TAE KWON DO θα φιλοξενήσει στις 13 Δεκεμβρίου τον θεσμό που ενώνει τη μουσική με τη μόδα. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Μαριέττα Χρουσαλά , ενώ τη βραδιά θα ανοίξει οΤο «Πάμε Δανάη» βρέθηκε στα παρασκήνια της λαμπερής βραδιάς και συνάντησε τους καλλιτέχνες, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής. Καλομοίρα δεν έκρυψε την χαρά της για την επιστροφή της στην Ελλάδα αλλά και στην τηλεόραση: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι φέτος στο Madwalk. Αυτό που θα φορέσω είναι μαγικό, είναι όμως έκπληξη και δε θα σας πω. Μια φορά που ήμουν στην σκηνή, κάνοντας μια έντονη κίνηση, πέταξα καταλάθος το μικρόφωνο. Βάζω πάντα ένα φυλαχτό στα ρούχα μου» ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.«Τώρα που μεγάλωσα, είμαι 37 χρόνων, νιώθω πως είμαι επιτέλους στο σώμα μου. Τα παιδιά μου δεν έχουν καταλάβει ότι είμαι τραγουδίστρια. Με πήραν τώρα τηλέφωνο και μου ζητούσαν μπανάνες» συμπλήρωσε. Δανάη Λιβιεράτου μίλησε επίσης για τη σχέση της με τη μόδα: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαι στο Madwalk. Είναι μεγάλη μου τιμή. Μου αρέσει να ακολουθώ την μόδα. Παίρνω ιδέες από κοπέλες celebrities. Η μητέρα μου δεν είναι από τους πρώτους ανθρώπους, που θα ρωτήσω γι’ αυτά που φοράω» δήλωσε.

Όσον αφορά στο τραγούδι η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου τόνισε: «Από 4 χρόνων ξεκίνησα να τραγουδάω και κατάλαβα ότι κάτι μου λέει αυτό στην ψυχή μου, δεν πιστεύω ότι επηρεάστηκα από την καριέρα του πατέρα μου».Τέλος, η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε πως έχει υποπέσει σε στιλιστικό ατόπημα: «Εννοείται έχω πέσει σε στιλιστικό ατόπημα, βλέπω φωτογραφίες και λέω τι σκεφτόμουν τότε; Έχω δώσει πολλά χρήματα για εμφανίσεις μου, έχω χάσει τον λογαριασμοί».Ο φωτογραφικός φακός συνάντησε επίσης τους καλλιτέχνες τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδό τους από το γήπεδο TAE KWON DO, όπου αναμένεται να φιλοξενηθεί η μεγάλη «συνάντηση» μόδας και μουσικής.Atelier Loukia, Celia Kritharioti, Dante, Lena Katsanidou, Maison Faliakos, Nadia Rapti, Parthenis, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos5226 by Celia Kritharioti, adidas, answear.gr, Jack & Jones, MOUTAKI, Pandora, Pink Woman, Rich Girl Boudoir.Μαρία Μπεκατώρου, DJ Αντώνης Δημητριάδης, Alcatrash, Danae Livieratou, Daphne Lawrence, Dat Lilly, Demy, FY, good job nicky, Josephine, Kid Moxie, KINGS, Klavdia, Leon of Athens, Marseaux, Mc Daddy, Mente Fuerte, Stefania, Αναστασία, Δήμος Αναστασιάδης, Έλλη Κοκκίνου, Καλομοίρα και Τάνια Μπρεάζου.Επιπλέον, στο stage θα ανέβουν για να παρουσιάσουν special acts ο, o, ηκαι ο. Το μεγάλο φινάλε του σόου έχει αναλάβει ηΗ προπώληση των εισιτηρίων για το Madwalk 2022 by Serkova-The Fashion Music Project συνεχίζεται στο www.madwalk.gr



NDPPHOTO/ Παναγιώτης Κουφαλέξης