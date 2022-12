Κλείσιμο

Το Madwalk 2022 by Serkova- The Fashion Music Project έρχεται για 12η συνεχόμενη χρονιά και θα μεταδοθεί αποκλειστικά στοΤο γήπεδο TAE KWON DO θα φιλοξενήσει στις 13 Δεκεμβρίου τον θεσμό που ενώνει τη μουσική με τη μόδα. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Μαριέττα Χρουσαλά , ενώ τη βραδιά θα ανοίξει οΌπως και κάθε χρόνο, το κοινό περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις, πρωτότυπα acts, λαμπερά catwalks από δημοφιλείς καλλιτέχνες, αλλά και πρωτοποριακές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands.Atelier Loukia, Celia Kritharioti, Dante, Lena Katsanidou, Maison Faliakos, Nadia Rapti, Parthenis, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos5226 by Celia Kritharioti, adidas, answear.gr, Jack & Jones, MOUTAKI, Pandora, Pink Woman, Rich Girl Boudoir.Μαρία Μπεκατώρου, DJ Αντώνης Δημητριάδης, Alcatrash, Danae Livieratou, Daphne Lawrence, Dat Lilly, Demy, FY, good job nicky, Josephine, Kid Moxie, KINGS, Klavdia, Leon of Athens, Marseaux, Mc Daddy, Mente Fuerte, Stefania, Αναστασία, Δήμος Αναστασιάδης, Έλλη Κοκκίνου, Καλομοίρα και Τάνια Μπρεάζου.Επιπλέον, στο stage θα ανέβουν για να παρουσιάσουν special acts ο, o, ηκαι ο. Το μεγάλο φινάλε του σόου έχει αναλάβει ηΗ προπώληση των εισιτηρίων για το Madwalk 2022 by Serkova-The Fashion Music Project συνεχίζεται στο www.madwalk.gr



