Voice: Η επική διεκδίκηση με... ρωσικά, το μπλοκ της Παπαρίζου και η εξομολόγηση της 16χρονης - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-concdupte5i1)

Κλείσιμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-concdx9fnj0x)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-condyzqhno55)

Μόνο που η Έλενα Παπαρίζου μπλόκαρε τον Σάκη Ρουβά από τη διεκδίκηση και στη συνέχεια τον γέμισε φιλιά για να τη συγχωρέσει.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-condz3vxpn2h)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-confavagy0yh)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-conbip2jdfxl)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-conbrn48c49t)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-concnecvgdc9)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-conczk7ez009)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-condm09mv62h)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cone9lbsyc0x)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-coneehjzi8nt)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-conen98deqcx)

Κλείσιμο

Απολαυστικός ήταν μάλιστα ο Σάκης Ρουβάς λίγο αργότερα, όταν προσπάθησε να επαναλάβει τα όσα είπε ο Πάνος Μουζουράκης στην ξένη γλώσσα. Τελικά επέλεξε την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη αφού την εντυπωσίασε όπως είπε η έφεσή του στα ρωσικά!Νικητής βγήκε ο Μουζουράκης και στην περίπτωση της 16χρονης, η οποία τραγούδησε το «I don’t wanna be you anymore».Η μαθήτρια δευτέρας λυκείου στο εισαγωγικό της βίντεο είπε ότι θέλει να ασχοληθεί με την ψυχολογία, λόγω ενός γεγονότος που είχε συμβεί στο σχολείο πριν από δύο χρόνια. «Λόγω βάρους και κιλών τα παιδιά με κορόιδευαν και γενικά είχα στιγματιστεί λόγω αυτού. Εκείνο τον καιρό δεν πέρασα καθόλου καλά, τους άφησα να με προσβάλλουν και να με θίξουν. Γενικά ήμουν εντελώς αδύναμη, δεν ήμουν καθόλου δυναμική και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ η μουσική. Αυτό ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσω να ασχολούμαι με την μουσική, να ξεκινήσω μαθήματα φωνητικής και κιθάρας και να έρθω στο Voice».Η Έλενα Παπαρίζου έγινε για χάρη μίας διαγωνιζόμενης πολύ «κακό κορίτσι». Ηερμήνευσε το τραγούδι «Love in the dark» κι ακολούθησε η διεκδίκηση από τους τέσσερις coaches, αφού όλοι γύρισαν ενθουσιασμένοι τις καρέκλες τους.Από το ένατο Blind Audition του «The Voice of Greece» προκρίθηκαν οι Χρυσάνθη Παναγιωτακοπούλου, Γιάννης Τουτουντζής, Ελευθερία Μητσέλου, Μαρίνα Χατζηγρηγόρη, Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος, Χριστίνα Τσεμαλίδου, Εβελίνα Πιττή, Ελένη Θεοδωρίδου, Ελένη Παπαδοπούλου, Ραφαέλα Μαργαρίτη, Εύα Καραμανάβη.Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ κάθε Κυριακή στις 21:00.