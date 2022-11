Voice: Το χαστούκι της Έλενας στον Αργυρό και ο... στημένος αγώνας - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co5gjj8a48m9)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co5gygvzdjl5)

Κλείσιμο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co5g95t4jenl)

Το έκτοτου «», την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, διέθετε εξαιρετικές φωνές αλλά και τέσσερις coaches αποφασισμένους για όλα.Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν ήδη δημιουργήσει μία καλή βάση για τις ομάδες τους με τις πρώτες φωνές και όσο προχωρούν τα Blind Auditions, η επιλογή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.Μάλιστα, η προσπάθεια της Ειρήνης Ιακώβου στη σκηνή έμελλε να ανάψει τα… αίματα ανάμεσα στους coaches.Συγκεκριμένα, ένα block του Αργυρού στάθηκε ικανό να εκνευρίσει την Έλενα Παπαρίζουν, η οποία αρχικά υπέθεσε ότι υπεύθυνος για αυτό τον περιορισμό ήταν ο Σάκης Ρουβάς, όμως λίγα λεπτά αργότερα η αλήθεια αποκαλύφθηκε.«Ήρθε ένα πουλάκι στο αυτάκι μου και μου είπε ότι εσύ με μπλόκαρες» ανέφερε η τραγουδίστρια και κριτής του μουσικού τάλεντ σόου ενώ χώθηκε για λίγο στην αγκαλιά του Κωσναντίνου Αργυρού. «Μ’ αγαπάς; Να σου πω κάτι… Καλό, καλό, κακό» πρόσθεσε για να δώσει με χιούμορ ένα μικρό χαστούκι στον συνάδελφο της ο οποίος και χαμογέλασε μουδιασμένος.Στη σκηνή του The Voice επέλεξε να βρεθεί και η Νένσυ Βλαζερία από την Αλβανία, επιλέγοντας να ερμηνεύσει το "No Time to Die".