Η συνέχεια στις blind auditions του « The Voice of Greece » δίνεται με ένα επεισόδιο αυτή την Κυριακή και οι coaches είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τις καλύτερες φωνές για τη δική τους ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς περιμένουν με το χέρι στο buzzer για εκείνα τα ταλέντα που αξίζουν την πρόκριση και δε θα διστάσουν ακόμα και να μπλοκάρουν τους… ανταγωνιστές τους.Ο Γιώργος Λιανός με το μοναδικό του χιούμορ και τις απολαυστικές του ατάκες είναι δίπλα στους συμμετέχοντες και στους δικούς τους ανθρώπους ενθαρρύνοντάς τους, τη στιγμή που το χρειάζονται.Μέχρι στιγμής η ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού αριθμεί τέσσερις διαγωνιζόμενους, του Πάνου Μουζουράκη πέντε, της Έλενας Παπαρίζου επτά ενώ τέσσερις τραγουδιστές έχει στην ομάδα του και ο Σάκης Ρουβάς.Στο νέο επεισόδιο των blind auditions οι coaches, όπως παρατηρεί ένας διαγωνιζόμενος συνεχίζουν το… επιθετικό marketing για να διαμορφώσουν την καλύτερη ομάδα. Το ταλέντο είναι διάχυτο και έχει τον πρώτο λόγο σε εμφανίσεις που κερδίζουν την προσοχή.Μία διαγωνιζόμενη για να βρει το κουράγιο να βγει στη σκηνή έκανε διαλογισμό και ηχοθεραπεία. Από την άλλη πλευρά μία φοιτήτρια οικονομικών προκειμένου να αποφασίσει ποια ομάδα θα επιλέξει εφαρμόζει τις γνώσεις της και αρχίζει τη… διαπραγμάτευση ζητώντας να μάθει… τι της δίνει ο κάθε coach.Οι Blind Auditions συνεχίζονται με 14 φωνές να ανεβαίνουν στη σκηνή του The Voice of Greece, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στις 21:00.