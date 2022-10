Όζι Όσμπορν: Έβαψε δωμάτιο ξενοδοχείου με το αίμα ενός διαμελισμένου καρχαρία

Tony Lommi reveals Ozzy Osbourne once 'painted a hotel room with the blood of a dismembered shark' https://t.co/zElRg3Ylz4 — Daily Mail US (@DailyMail) October 11, 2022

έχει μιλήσει ανοιχτά για τους εθισμούς του και τις καταχρήσεις που έχει κάνει, ωστόσο, δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια, για τις ακρότητες που έχει κάνει, εβρι9σκόνενος υπό την επήρεια των ναρκωτικών.Μέλος των «», ο Τόνι Αϊόμι, έφερε στο φως της δημοσιότητας μία άγνωστη περιπέτεια από τη ζωή του frontman της μπάντας.Με αφορμή την προώθηση του βιβλίου του, με τίτλο «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath» 0 74χρονος παραχώρησε μία συνέντευξη, όπου περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την ακραία εμπειρία που είχε από τον Οσμπορν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, μετά από χρήση«Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι ο ένας στον άλλο. Όπως ο Ozzyπου μεταφέρει έναν καρχαρία από ένα παράθυρο, τον διαμελίζει και βυθίζει το δωμάτιό μας στο αίμα» είπε ο Αϊόμι σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.Ανάμεσα σε όσα είπε, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ιστορία του Αϊόμι, σχετικά με το «αιματοβαμμένο» δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όπως αποκάλυψε: «Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι ο ένας στον άλλο. Όπως ο Όζι που μεταφέρει έναν καρχαρία από ένα παράθυρο, τον διαμελίζει και βυθίζει το δωμάτιό μας στο αίμα».Ο ίδιος είχε αποκαλύψει παλαιότερα, ότι κάποτε ο Όσμπορν, ρώτησε τον ντράμερ των Black Sabbath,, αν μπορούσε να «του βάλει φωτιά κατά τη διάρκεια μιας άλλης άγριας νύχτας».«Μπιλ, μπορώ να σου βάλω φωτιά;» του είπε, σύμφωνα με τον Αϊόμι. «Είμαι απασχολημένος, άρα όχι ακόμα», φέρεται να του απάντησε αδιάφορος ο Μπιλ.Αργότερα φέρεται να πρόσθεσε: «Τώρα πάω σπίτι, οπότε αν θέλεις μπορείς να μου βάλεις φωτιά». Ο Όζι αργότερα «έβαλε φωτιά στον Μπιλ» ως μέρος μιας άγριας φάρσας μεταξύ της ομάδας, σύμφωνα με τα όσα είπε o Αϊόμι.Υπενθυμίζεται, ότι το 2011, ο Όσμπορν παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο περιοδικό Rolling Stone, ότι τα ναρκωτικά έχουν θοώσει τόσο το μυαλό του, που δεν μπορεί καν να θυμηθεί πότε γεννήθηκε το πρώτο του παιδί.Η χρόνια χρήση ναρκωτικών, είχαν ως αποτέλεσμα να αδυνατεί να θυμηθεί σημαντικά γεγονότα της ζωής του, όπως τη στιγμή που προσπάθησε να στραγγαλίσει τη σύζυγό του Σάρον το 1989, αφού είχε καταναλώσει, μεταξύ άλλων, τέσσερα μπουκάλια βότκα.Με τα χρόνια πήγε για αποτοξίνωση περισσότερες από 10 φορές και το 2013, είπε ότι είχε ξεθυμάνει μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ.«Δεν πίνω, δεν καπνίζω και δεν παίρνω πια ναρκωτικά. Απλώς κάνω μέλι Manuka και καβγά με τη γυναίκα» είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό The Rock στο Ώκλαντ.