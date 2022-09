Κλείσιμο

Αναμενόμενη ήταν η επιτυχία της σειράς - φαινομένου τουστα φετινά βραβεία Emmy . Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Μicrosoft Theater στο Λος Άντζελες.Πριν καν συμπληρώσει έναν χρόνο από την κυκλοφορία του στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming, το «Squid Game» συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες για Emmy.Τελικά, ο πρωταγωνιστής της σειράς,κέρδισε το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου και έγινε ο πρώτος Ασιάτης ηθοποιός που κερδίζει Emmy για μη αγγλόφωνη σειρά.Ο νοτιοκορεάτης ηθοποιός επικράτησε των έτερων διεκδικητών Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark), Μπράιαν Κοξ και Τζέρεμι Στρονγκ (Succession), Μπομπ Όντενκερκ (Better Call Saul) και Άνταμ Σκοτ (Severance).Ο ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό και τους συντελεστές: «Ευχαριστώ τα Emmy, ευχαριστώ το Netflix και ευχαριστώ τον σκηνοθέτη που έκανε τα ρεαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι να ζωντανεύουν στην οθόνη, τόσο δημιουργικά με ένα υπέροχο σενάριο. Ευχαριστούμε, ομάδα Squid Game. Ευχαριστώ όλους όσους παρακολουθούν στην Κορέα».Επιπλέον, ο δημιουργός της σειράς,κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε δραματική τηλεοπτική σειρά και τον τίτλο του πρώτου Ασιάτη σκηνοθέτη που «φεύγει» με το εν λόγω βραβείο.Succession (HBO)Ted Lasso (Apple TV+)The White Lotus (HBO)Λι Τζονγκ-τζε (Squid Game)Ζεντάγια (Euphoria)Τζιν Σμάρτ (Hacks)Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)Μάικλ Κίτον (Dopesick)Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus)Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)SuccessionTed LassoSquid GameAbbot ElementaryJerrod Carmichael: RothanielThe White LotusThe White LotusLaste Week Tonight With John OliverSaturday Night Live