Τάκης Ζαχαράτος: «Η Αλέξια μου είχε στείλει εξώδικο, είχε δίκιο αλλά το κατάλαβα 15 χρόνια μετά»

Αλέξια, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τάκης Ζαχαράτος. Πιο συγκεκριμένα, ο κωμικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή

#PameParaliaProject του Κοσμοράδιο 95,1, όπου αρχικά είπε:

Στην πορεία της συνέντευξης, ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία βρέθηκε κοντά στο να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision: «Είχα τραγούδι, του Ανδρέα Λάμπρου "You are the reason" που το είχα στείλει τη χρονιά που πήγε η Άννα Βίσση. Ήμουν πολύ κοντά στο να πάω», είπε.

«Η Αλέξια είχε ενοχληθεί, είχε στείλει εξώδικο. Είχε δίκιο αλλά εγώ το κατάλαβα 15 χρόνια μετά. Υπήρχε μια κυπριακή λέξη που χρησιμοποιούσε ο συνεργάτης μου ο τότε, ο Γιώργος Χριστοδουλίδης. Εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει, νόμιζα ότι αυτή η λέξη σημαίνει μπούτι, ενώ σήμαινε κάτι…Εγώ έλεγα "παρεξηγήθηκε που είπα για το μπούτι"; Και είχε δίκιο η κοπέλα. Βρεθήκαμε με την Αλέξια, κάναμε και ωραίες γιορτές στη Θεσσαλονίκη όταν ήταν εδώ, περάσαμε πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό πλάσμα».