O Κρις Έβανς θέλει να επιστρέψει στη Marvel αλλά όχι ως Captain America

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο MTV News, ο Κρις Έβανς φάνηκε να είναι αρκετά ενθουσιασμένος, στο ενδεχόμενο της επιστροφής του ως Τζόνι Στορμ και σχετικά με αυτό είπε χαρακτηριστικά: «Θεέ μου δε θα ήταν τέλειο; Κανένας όμως δεν με έχει ρωτήσει για αυτό. Θέλω να πω δεν μοιάζω ακριβώς όπως ήμουν τότε. Ήταν 15 σχεδόν 20 χρόνια πριν. Ω Θεέ μου γέρασα. Αγαπώ όμως αυτόν τον χαρακτήρα αλλά τώρα που το σκέφτομαι δεν κάνουν κάτι τώρα με τους Fantastic Four;».





Στην πορεία της συνέντευξής του, ο δημοσιογράφος επισήμανε στον ηθοποιό, ότι θα μπορούσε να υποδυθεί έναν από τους άπειρους variants τουπου συνυπάρχουν στο Multiverse - ένα concept που το Doctor Strange in the Multiverse of Madness» παρουσίασε.