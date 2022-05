Κλείσιμο





Η Universal Pictures έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό, ότι η επόμενη ταινία του Christopher Nolan θα έχει τίτλο “” και πρωταγωνιστή τον ταλαντούχο ηθοποιό Cillian Murphy (Inception, The Dark Knight trilogy, A Quiet Place Part II, Peaky Blinders ), στον ρόλο του J. Robert Oppenheimer.όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, έχει κάνει μεγάλες θυσίες για τον νέο του ρόλο. Ο πρωταγωνιστής των Peaky Blinders έχει αδυνατίσει πολύ για την επόμενη ταινία του, όπως φαίνεται στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, έχει χάσει περίπου 7 κιλά.Το Oppenheimer βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” των Kai Bird και Martin J. Sherwin.