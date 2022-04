Summer Mammy: Η απάντηση του Κώστα Σόμμερ για τις αντιδράσεις - «Είναι φασισμός»

Επίσκεψη της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα στην Vitex Α.Ε. για την παράδοση περισσότερων από 7.000 Λίτρων Χρώματος Vitex with VAIRO στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Θέση για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη νέα σειρά τουπήρε ο Κώστας Σόμμερ μιλώντας στην εκπομπή «Open Weekend».«Θεωρώ ότι είναι λίγο φασισμός να λες κόψτε το και γιατί υπάρχει στην τηλεόραση. Ο Μάρκος έχει πολύ μεγάλο following και σημαίνει πως αρέσει σε μεγάλη μερίδα κόσμου. Πήγε και πολύ καλά στα νούμερα τηλεθέασης. Γνωρίζω πολύ κόσμο που δεν τους αρέσει το χιούμορ του Μάρκου. Δεν μπορείς να πεις όμως κόψτε το να μην υπάρχει. Υπάρχει το τηλεκοντρόλ και πατώ κάτι που να μου αρέσει. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, πέθαναν πρόγονοί μας για να κάνουμε αυτό που θέλουμε», ανέφερε ο Κώστας Σόμμερ που συμμετέχει στη σειρά.«Κάποια αστεία ίσως ήταν υπερβολικά, όπως λένε κάποιοι, για κάποιες μειονότητες, το θεωρώ υπερβολή. Το χιούμορ πάντα πηγάζει από τέτοια πιστεύω. Εστιάζεις κάπου και κάνεις χιούμορ. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα πιστεύει ο Μάρκος. Στηρίζει πάρα πολύ ομάδες που νιώθει πως τους ενόχλησε το χιούμορ του… Σαφώς όλοι στηρίζουν το Me Too κι όποιον έχει υποστεί βία… αλλά όταν κάνουμε χιούμορ για κάτι είναι χιούμορ… Μην το φτάσουμε σε άλλα άκρα να φοβόμαστε να μιλήσουμε σε μια γυναίκα γιατί θα θεωρηθεί ότι την παρενοχλούμε σεξουαλικά», πρόσθεσε ο