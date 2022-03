Το Disney+ έρχεται στην Ελλάδα στις 14 Ιουνίου

1. Αίγυπτος

2. Αλβανία

3. Αλγερία

4.Ανδόρρα

5.Βατικανό

6.Βόρεια Μακεδονία

7.Βοσνία-Ερζεγοβίνη

8.Βουλγαρία

9.Ελλάδα

10.Εσθονία

11.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

12.Ιορδανία

13.Ιράκ

14.Ισραήλ

15.Κατάρ

16.Κόσοβο

17.Κουβέιτ

18.Κροατία

19.Λετονία

20.Λίβανος

21.Λιβύη

22.Λιθουανία

23.Λιχτενστάιν

24.Μάλτα

25.Μαρόκο

26.Μαυροβούνιο

27.Μπαχρέιν

28.Νότια Αφρική

29.Ομάν

30.Ουγγαρία

31.Παλαιστίνη

32.Πολωνία

33.Ρουμανία

34.Σαν Μαρίνο

35. Σαουδική Αραβία

36.Σερβία

37.Σλοβακία

38.Σλοβενία

39.Τουρκία

40.Τσεχική Δημοκρατία

41.Τυνησία

42.Υεμένη





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η streaming υπηρεσίατης Walt Disney Company, είχε ανακοινώσει πριν δύο μήνες ότι έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι και πλέον γνωρίζουμε και την ημερομηνία. Η πλατφόρμα θα δώσει πρόσβαση στους Έλληνες συνδρομητές στις, ενώ συνολικά θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σε 42 ακόμη χώρες και 11 νέες περιοχές.Αναφορικά με το κόστος της συνδρομής, διαμορφώνεται σε €8,99 για μηνιαία συνδρομή ή €89,90 για ετήσια συνδρομή, τιμή που την καθιστά αρκετά ανταγωνιστική συγκριτικά με το. Οι Έλληνες συνδρομητές θα μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να κάνουν την εγγραφή τους στο«Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, με τις πιο πρόσφατες παραγωγές των 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX και Searchlight Pictures, το Disney+ αποτελεί τον απόλυτο streaming προορισμό για μερικές από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του κόσμου.Οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στις διάσημες σειρές του Star Wars, 'The Book of Boba Fett' και 'The Mandalorian' από τον δημιουργό και executive producer Jon Favreau. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμη η σειρά των Marvel Studios 'Moon Knight', με πρωταγωνιστή τον Oscar Isaac ως Steven Grant, έναν ήρεμο υπάλληλο σε κατάστημα με είδη δώρων, που έρχεται αντιμέτωπος με ψυχολογικά μπλακάουτ και αναμνήσεις από μια άλλη ζωή, αλλά και την υποψήφια ταινία για Όσκαρ 'O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών.Οι συνδρομητές θα μπορούν, επίσης, να απολαύσουν την υποψήφια για Όσκαρ, ταινία 'Λούκα' των Disney και Pixar, το βραβευμένο με Όσκαρ 'Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός' των Walt Disney Animation Studios, που αφηγείται την ιστορία μιας ιδιαίτερης οικογένειας, των Μαδριγάλ, καθώς και το βραβευμένο με Όσκαρ 'Κρουέλα', με πρωταγωνίστρια την Emma Stone ως τη θρυλική Cruella de Vil.Ακόμη, οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τίτλους γενικής ψυχαγωγίας, όπως τη γεμάτη δράση και υποψήφια για Όσκαρ, κωμωδία 'Free Guy', με πρωταγωνιστή τον Ryan Reynolds, τις σειρές 'The Simpsons" και 'Grey's Anatomy', καθώς και την εκπομπή 'Ο Κόσμος Σύμφωνα με τον Jeff Goldblum' από το National Geographic, με τον Jeff να μας οδηγεί σε ένα ψυχαγωγικό, οξυδερκές και διασκεδαστικό ταξίδι. Κάθε ένα από τα επεισόδια της σειράς, ξετυλίγει το νήμα ενός οικείου αντικειμένου, για να αποκαλύψει έναν κόσμο εκπληκτικών συνδέσεων, συναρπαστικής επιστήμης και ιστορίας.Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, εμπειρία θέασης, streaming ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις συσκευές, απεριόριστες λήψεις σε έως και δέκα συσκευές, ποιότητα προβολής IMAX σε επιλεγμένους τίτλους καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας έως και επτά διαφορετικών προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για τους γονείς να δημιουργήσουν Παιδικά Προφίλ που διαθέτουν εύκολη περιήγηση και περιβάλλον φιλικό προς τα παιδιά, για πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους».