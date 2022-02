Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε πως η τσάντα που κρατούσε στο Sex and the City ήταν «μαϊμού»

Θα εμφανιστεί με αυτό στο 8ο επεισόδιο του «And Just Like That» - Δείτε φωτογραφίες

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ως Κάρι Μπράντσο, κέρδισε επάξια τον τίτλο της πιο κομψής και καλοντυμένης περσόνας, τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη.



Ωστόσο, η Πάρκερ, προέβη σε μία αποκάλυψη, σχετικά με τα πανάκριβα brands που φορούσε στη σειρά. Η διάσημη ηθοποιός, είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Life in Looks» στη Vogue που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ότι η χαρακτηριστική γαλάζια τσάντα Hermès που κρατούσε σε ένα επεισόδιο του «Sex and the City» το 2002, δεν ήταν αυθεντική.

Ωστόσο, η Πάρκερ, προέβη σε μία αποκάλυψη, σχετικά με τα πανάκριβα brands που φορούσε στη σειρά. Η διάσημη ηθοποιός, είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Life in Looks» στη Vogue που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ότι η χαρακτηριστική γαλάζια τσάντα Hermès που κρατούσε σε ένα επεισόδιο του «Sex and the City» το 2002, δεν ήταν αυθεντική.



Sarah Jessica Parker reveals she carried a fake Birkin on 'Sex and the City' https://t.co/4DbFApXuEN pic.twitter.com/Ar0R9Y3Sd4 — Page Six (@PageSix) February 24, 2022

Πιο αναλυτικά, η διάσημη ηθοποιός είπε:

Δυστυχώς, η ψεύτικη τσάντα δεν κατάφερε να πετύχει τον σκοπό της, ο οποίος δεν ήταν άλλος... από το να κρύψει την προχωρημένη εγκυμοσύνη του χαρακτήρα της.

«Αυτή η τσάντα είχε μια δουλειά να κάνει και την έκανε πολύ άσχημα», συμπλήρωσε η Πάρκερ. «Ίσως αν ήταν μια πραγματική τσάντα Hèrmes, θα έκανε καλύτερη δουλειά!»

Όσο για το πράσινο φόρεμα, η Πάρκερ απάντησε με χιουμοριστική διάθεση:

«Το φόρεμα είναι αληθινό και είναι Juicy Couture».

Δείτε το σχετικό βίντεο:









«Αυτή δεν είναι μια πραγματική τσάντα Hermès, για να ξέρετε».