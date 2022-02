Ο Μάθιου Πέρι θα αποκαλύψει άγνωστα περιστατικά από τα «Φιλαράκια»

Ο Μάθιου Πέρι απασχόλησε πολύ με την προσωπική του ζωή και ο ρόλος του Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια», είναι ο κύριος λόγος που οι εξαρτήσεις, οι καταχρήσεις και τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή του ηθοποιού, απασχόλησαν τόσο την κοινή γνώμη.

Ο ίδιος έρχεται να πάρει θέση απέναντι σε όλα όσα ακούγονται για εκείνον, από την εποχή του Τσάντλερ, μέχρι και το σήμερα.







Στο επερχόμενο βιβλίο του, με τίτλο: «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», ο Πέρι «θέλει να αφηγηθεί τις εμπειρίες του, καλές και κακές, για να βοηθήσει άλλους και να καταγράψει μια σειρά από περιστατικά που είτε ήταν ανείπωτα μέχρι τώρα, είτε βγήκαν εκτός πλαισίου είτε σε ορισμένες περιπτώσεις εντελώς στρεβλά και χρειάζονταν πλήρη διευκρίνιση», όπως αποκαλύπτει πηγή στο νέο τεύχος του Us Weekly.



Ο 52χρονος έγινε πρωταγωνιστής ως μέλος του κύριου καστ στο Friends από το 1994 έως το 2004, εμφανιζόμενος δίπλα στους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ.



Εν μέσω της επιτυχίας του, ωστόσο, ο ηθοποιός πάλεψε με την κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.



«Δεν θυμάμαι σχεδόν τρία χρόνια από τα Φιλαράκια. Δεν ήμουν πολύ καλά, ένιωθα ότι δεν είμαι υγιής, ότι είμαι εκτός ελέγχου. Μόλις ξεκίνησα το Vicodin, ένιωθα ότι ήθελα όλο και περισσότερο», είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν.







Μάλιστα, υποσχέθηκε στους θαυμαστές του να αποκαλύψει πολλές πικάντικες λεπτομέρειες για τα παρασκήνια των Friends, όπου τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα, ενώ θα αναφερθεί και στους συμπρωταγωνιστές του.

Συγκεκριμένα, θα εμβαθύνει στους εθισμούς του, θα μιλήσει άγνωστα περιστατικά και για το τι νιώθει για κάθε έναν από το υπόλοιπο καστ και επίσης, θα συζητήσει τι πήγε στραβά, σε πολλές από τις προηγούμενες σχέσεις του.









Ο ίδιος φαίνεται να εξιστορεί τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ θα μιλήσει και για το πολύκροτο reunion, το οποίο σύμφωνα με την ίδια πηγή ήταν για τον ίδιο τόσο καλό όσο και κακό.

Η αυτοβιογραφία του αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου.











