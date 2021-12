JUST THE 2 OF US: Όλα όσα έγιναν στο 13o live στον Alpha!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κι αυτό το Σάββατο το υπέρλαμπρο και κεφάτο «Just the 2 of Us» έγινε το αγαπημένο πάρτι των νεαρών τηλεθεατών που σταθερά στηρίζουν το μουσικό σόου του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha.Εμφανίσεις που εντυπωσίασαν, συζητήθηκαν και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού έδωσαν και σε αυτό το live ενέργεια και χαρά, ενώ τα τραγούδια, η μουσική και ο χορός μας συνεπήραν με τις απίστευτες εικόνες, τις συνεχείς εναλλαγές και τα χαρούμενα απρόοπτα. Τo ζευγάρι που αποχώρησε ήταν η Super Κική και ο Γιώργος Βελισσάρης.Στο 13ο live του J2US ο παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, καλωσόρισε το κοινό με ένα τραγούδι, στην εντυπωσιακή έναρξη, πλαισιωμένος από τους χορευτές του «J2US». Απολαυστικό ήταν και το ντουέτα που μας χάρισε η Ειρήνη Παπαδοπουλου με τον Νίκο Κοκλώνη, αλλά και το φοβερό medley Νίκου Kοκλώνη.Στη σκηνή του «J2US» ανέβηκε «Δυνατά» (Τα Τα Τα) ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας. Αποκορύφωμα της βραδιάς, το μοναδικό πρόγραμμα του Πάνου Κιάμου on stage το οποίο ξεσήκωσε τους τηλεθεατές και το ζωντανό κοινό στο πλατό, με τις επιτυχίες και με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.Για ακόμα ένα Σάββατο το J2US ήταν πρώτο trend στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν και σε επιμέρους hashtags τα ζευγάρια που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση.Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «J2US», ανανεώνει το ραντεβού του για το επόμενο Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα Χριστούγεννα, στις 20:00, και υπόσχεται ένα ξέφρενο χριστουγεννιάτικο πάρτι!Η σταθερή αξία του «J2US», Νίκος Κοκλώνης, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής και φυσικά τα 6 ζευγάρια ήδη ετοιμάζονται πυρετωδώς. Άλλωστε, ο απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης τους ανέθεσε για ακόμη μια φορά τα τραγούδια τους.1. Κατερίνα Λιόλιου - Αλεξάνδρα Παναγιώταρουα. ΣΕΝΤΟΝΙΑ - ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗβ. (ALL THAT JAZZ– από το μιούζικαλ Chicago/ Μπομπ Φόσσι)2. Νικηφόρος – Λάουρα Ναργεςα. ΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ - ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣβ. (OOPS I DID IT AGAIN – Britney Spears)3. Εβελίνα Νικόλιζα - Νίκος Μπάρκουληςα. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΕΝΟ - Α. ΒΙΣΣΗβ. (ΜΥΣΙΡΛΟΥ ΚΑΙ PUMP IT – Black Eyed Peas)4. Χάρης Βαρθακούρης - Άννα Μαρία Ψυχαράκηα. ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΦΙΛΙ - ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗβ.(ΕΛΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ – Αλέξια)5. Ειρήνη Παπαδόπουλου - James Καφετζήςα.ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣβ. (LAST CHRISTMAS – Wham)6. Ελένη Δήμου - Μαρίνος Κόνσολοςα.ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣβ.(ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ- Λυδάκης Βόσσου)Ραντεβού στον ALPHA τo ερχόμενο Σάββατο στις 20:00 για το 14ο live στο οποίο τα 6 πλέον ζευγάρια μας καλούν σε ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο πάρτι.