Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Απεργία 25 Νοεμβρίου: Στάσεις εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ
Απεργία 25 Νοεμβρίου: Στάσεις εργασίας σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ
Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας
Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό 1, 2 και 3 και Τραμ) στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.
Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο».
Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν: Ουσιαστικές αυξήσεις για μισθούς, για υγεία και παιδεία - Επαναφορά 13ου και 14 ου μισθού και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας - Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - Μείωση και πλαφόν στην τιμή ρεύματος και καυσίμων, μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.
Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 18:00, «για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών -διαδηλωτών στο συλλαλητήριο».
Οι εργαζόμενοι, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν: Ουσιαστικές αυξήσεις για μισθούς, για υγεία και παιδεία - Επαναφορά 13ου και 14 ου μισθού και αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας - Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα - Μείωση και πλαφόν στην τιμή ρεύματος και καυσίμων, μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
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