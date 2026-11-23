Οι στάσεις εργασίας που έχουν εξαγγείλει τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ είναι από την έναρξη της της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας