Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
«Νεκροθάφτης ή εισαγγελέας θα μας βγάλει από εδώ»: Στη φυλακή 72χρονος στον Βόλο που απείλησε τη σύζυγό του, έκρυβε σε ντουλάπα πιστόλι και τσεκούρι
«Νεκροθάφτης ή εισαγγελέας θα μας βγάλει από εδώ»: Στη φυλακή 72χρονος στον Βόλο που απείλησε τη σύζυγό του, έκρυβε σε ντουλάπα πιστόλι και τσεκούρι
Όπως αποκαλύφθηκε, ο ηλικιωμένος είχε γράψει σημείωμα με το οποίο έδινε αναλυτικά οδηγίες για τη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων σε περίπτωση θανάτου προβλέποντας όλα τα ζητήματα με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και τα έξοδα κηδείας
«Από εδώ θα μας βγάλει έξω ή νεκροθάφτης ή εισαγγελέας!». Με αυτή τη φράση απείλησε τη σύζυγό του 72χρονος στον Βόλο ο οποίος καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με εκτιτέους τους 3 για επεισόδιο ενδοοικογενειακής απειλής στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ διατηρούσε σε ντουλάπα κρυμμένο ανάμεσα σε εσώρουχα ένα πιστόλι και ένα τσεκούρι.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε τα πάντα, όμως το δικαστήριο δεν πείστηκε. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, είχε γράψει σημείωμα με το οποίο έδινε αναλυτικά οδηγίες για τη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων σε περίπτωση θανάτου προβλέποντας όλα τα ζητήματα με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και τα έξοδα κηδείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εισαγγελέας έδρας στην πρόταση ενοχής του αναφερόμενος στο πρόσωπο του κατηγορουμένου είπε ότι «πρόκειται για ένα εξόχως οργανωτικό άτομο που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα οικονομικά της οικογένειας» και «χειριστικό στα όρια ιδεοψυχαναγκασμού».
Κατέγραφε ακόμη και τα έξοδα για την αγορά μιας σοκολάτας, επισήμανε προς επίρρωση, τονίζοντας ότι η σύζυγός του αισθάνθηκε έντονο φόβο και τρόμο, όταν βρέθηκε στη θέση να συνειδητοποιεί τι ήταν ικανός να κάνει και κατήγγειλε το περιστατικό.
Ολα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια καβγά στο σπίτι της οικογένειας στον Βόλο. Ο 72χρονος διαφωνούσε έντονα με τη σύζυγό του που του ζητούσε επίμονα να φύγουν από το σπίτι της κόρης και να μείνουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε τα έξοδά τους, όταν απείλησε τη σύζυγό του.
Υπό το καθεστώς φόβου η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία. Μετά το επεισόδιο βρήκε κρυμμένο ανάμεσα σε εσώρουχα ένα πιστόλι και ένα τσεκούρι σε φάκελο στη ντουλάπα, ενώ σημείωμα που είχε τοποθετηθεί σε σημείο σε κοινή θέα έδινε οδηγίες για τη διαχείριση των οικονομικών σε περίπτωση θανάτου.
Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία. Είπε ότι το σημείωμα είχε γραφτεί πριν από δύο χρόνια που ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δεν μπόρεσε όμως να εξηγήσει γιατί είχε ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Επίσης, δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση στο δικαστήριο γιατί σε παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είχε καταθέσει ότι κάκωση στο κεφάλι της συζύγου του είχε προκληθεί από την κόρη τους και όχι τον ίδιο.
Επέμεινε να λέει ότι εκείνος την αγαπάει και δεν έχει λόγο να κάνει το παραμικρό, αποδίδοντας την εμμονή να καταγράφει τα πάντα για τα έξοδα στην εργασία του παλαιότερα ως υπάλληλος τραπέζης και τα αναφερόμενα περιστατικά βίας στο σπίτι στη ζήλεια της συζύγου του.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή διατάσσοντας έκτιση για τους 3 μήνες και αναστολή στο υπόλοιπο και όρισε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε τα πάντα, όμως το δικαστήριο δεν πείστηκε. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, είχε γράψει σημείωμα με το οποίο έδινε αναλυτικά οδηγίες για τη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων σε περίπτωση θανάτου προβλέποντας όλα τα ζητήματα με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και τα έξοδα κηδείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο εισαγγελέας έδρας στην πρόταση ενοχής του αναφερόμενος στο πρόσωπο του κατηγορουμένου είπε ότι «πρόκειται για ένα εξόχως οργανωτικό άτομο που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα οικονομικά της οικογένειας» και «χειριστικό στα όρια ιδεοψυχαναγκασμού».
Κατέγραφε ακόμη και τα έξοδα για την αγορά μιας σοκολάτας, επισήμανε προς επίρρωση, τονίζοντας ότι η σύζυγός του αισθάνθηκε έντονο φόβο και τρόμο, όταν βρέθηκε στη θέση να συνειδητοποιεί τι ήταν ικανός να κάνει και κατήγγειλε το περιστατικό.
Ολα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια καβγά στο σπίτι της οικογένειας στον Βόλο. Ο 72χρονος διαφωνούσε έντονα με τη σύζυγό του που του ζητούσε επίμονα να φύγουν από το σπίτι της κόρης και να μείνουν στον τόπο κατοικίας τους, καθώς κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε τα έξοδά τους, όταν απείλησε τη σύζυγό του.
Υπό το καθεστώς φόβου η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία. Μετά το επεισόδιο βρήκε κρυμμένο ανάμεσα σε εσώρουχα ένα πιστόλι και ένα τσεκούρι σε φάκελο στη ντουλάπα, ενώ σημείωμα που είχε τοποθετηθεί σε σημείο σε κοινή θέα έδινε οδηγίες για τη διαχείριση των οικονομικών σε περίπτωση θανάτου.
Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία. Είπε ότι το σημείωμα είχε γραφτεί πριν από δύο χρόνια που ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δεν μπόρεσε όμως να εξηγήσει γιατί είχε ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Επίσης, δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση στο δικαστήριο γιατί σε παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είχε καταθέσει ότι κάκωση στο κεφάλι της συζύγου του είχε προκληθεί από την κόρη τους και όχι τον ίδιο.
Επέμεινε να λέει ότι εκείνος την αγαπάει και δεν έχει λόγο να κάνει το παραμικρό, αποδίδοντας την εμμονή να καταγράφει τα πάντα για τα έξοδα στην εργασία του παλαιότερα ως υπάλληλος τραπέζης και τα αναφερόμενα περιστατικά βίας στο σπίτι στη ζήλεια της συζύγου του.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για ενδοοικογενειακή απειλή διατάσσοντας έκτιση για τους 3 μήνες και αναστολή στο υπόλοιπο και όρισε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα