«Νεκροθάφτης ή εισαγγελέας θα μας βγάλει από εδώ»: Στη φυλακή 72χρονος στον Βόλο που απείλησε τη σύζυγό του, έκρυβε σε ντουλάπα πιστόλι και τσεκούρι

Όπως αποκαλύφθηκε, ο ηλικιωμένος είχε γράψει σημείωμα με το οποίο έδινε αναλυτικά οδηγίες για τη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων σε περίπτωση θανάτου προβλέποντας όλα τα ζητήματα με κάθε λεπτομέρεια ακόμη και τα έξοδα κηδείας