Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Δολοφονία 52χρονου στη Γλυφάδα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ κυκλώματα Αλβανών με ορμητήριο φοιτητικές εστίες
Δολοφονία 52χρονου στη Γλυφάδα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ κυκλώματα Αλβανών με ορμητήριο φοιτητικές εστίες
Εξετάζεται σύνδεση με επεισόδιο πυροβολισμών στην Πανεπιστημιούπολη τον περασμένο Απρίλιο – Το παρελθόν του θύματος
Δύο εικοσιτετράωρα μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου στα Νότια Προάστια, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι αυτό των προσωπικών διαφορών με άτομα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Για αυτόν τον λόγο, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με μεγάλη προσοχή ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή των Ιλισίων, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι αναφορές στην ΕΛ.ΑΣ. έκαναν λόγο για επεισόδιο μεταξύ ατόμων και για πυροβολισμούς που ακούστηκαν πίσω από τις φοιτητικές εστίες, στο ύψος του μαγειρείου. Μάρτυρες τότε είχαν αναφέρει ότι είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να μπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα και στη συνέχεια άκουσαν πυροβολισμούς.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο — ούτε κάλυκες.
Σε πληροφοριακό επίπεδο, η ΕΛ.ΑΣ. τότε ενημερώθηκε ότι στο περιστατικό ήταν παρών ο αδερφός ενός άκρως επικίνδυνου κακοποιού από την Αλβανία, ο οποίος τον Μάιο τραυματίστηκε σοβαρά στο Μικρολίμανο από πυροβολισμούς αστυνομικών.
Το 52χρονο θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών και για επεισόδια με πυροβολισμούς, ενώ από τις Αρχές κατατασσόταν στην ομάδα του «Θαμνάκια», που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ είναι αυτό των προσωπικών διαφορών με άτομα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ορμητήριο των δραστών οι φοιτητικές εστίες;Ο 52χρονος, που δολοφονήθηκε όταν πυροβολήθηκε πισώπλατα από τους δράστες τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο φαίνεται πως είχε έρθει σε ευθεία σύγκρουση με κυκλώματα από την Αλβανία, που είχαν κάνει στο παρελθόν —και δεν αποκλείεται ακόμη και τώρα— ορμητήριό τους φοιτητικές εστίες ελληνικού πανεπιστημίου.
Για αυτόν τον λόγο, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με μεγάλη προσοχή ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή των Ιλισίων, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη.
Οι αναφορές στην ΕΛ.ΑΣ. έκαναν λόγο για επεισόδιο μεταξύ ατόμων και για πυροβολισμούς που ακούστηκαν πίσω από τις φοιτητικές εστίες, στο ύψος του μαγειρείου. Μάρτυρες τότε είχαν αναφέρει ότι είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να μπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα και στη συνέχεια άκουσαν πυροβολισμούς.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο — ούτε κάλυκες.
Σε πληροφοριακό επίπεδο, η ΕΛ.ΑΣ. τότε ενημερώθηκε ότι στο περιστατικό ήταν παρών ο αδερφός ενός άκρως επικίνδυνου κακοποιού από την Αλβανία, ο οποίος τον Μάιο τραυματίστηκε σοβαρά στο Μικρολίμανο από πυροβολισμούς αστυνομικών.
Το 52χρονο θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός και είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών και για επεισόδια με πυροβολισμούς, ενώ από τις Αρχές κατατασσόταν στην ομάδα του «Θαμνάκια», που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι.
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