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Ο Λέκκας εξήγησε τι είναι οι υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι: «Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε σεισμό και καταστροφές»
Ο Λέκκας εξήγησε τι είναι οι υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι: «Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε σεισμό και καταστροφές»
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ διευκρίνισε ότι οι αναφορές του σε πρόσφατη ημερίδα έγιναν στο πλαίσιο του αντισεισμικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και υπογράμμισε την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου σεισμού
Διευκρινίσεις σχετικά με την αναφορά του σε «υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι», κατά τη διάρκεια διάλεξής του στην Κόρινθο, έδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμης Λέκκας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποτελούν ένδειξη επικείμενου σεισμού ή πιθανών καταστροφών.
Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action24 εξήγησε ότι η αναφορά του έγινε στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Κόρινθο, με αντικείμενο τον αντισεισμικό σχεδιασμό της περιοχής και τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης.
«Πρόκειται για μια προσπάθεια που κάνουμε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με στόχο τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν όλες οι παράμετροι του αντισεισμικού σχεδιασμού της Κορίνθου, με αναφορές στην ιστορική σεισμικότητα της περιοχής και στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, με στόχο να προσδιοριστούν οι σεισμικές δράσεις και να γίνουν κατανοητές οι εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες.
«Δεν προβλέπουμε σεισμό στην Κόρινθο, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα εκδηλωθεί ένας σεισμός», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
«Όταν λέμε ότι μια περιοχή παρουσιάζει υψηλότερες σεισμικές επιταχύνσεις από κάποια άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να σημειωθεί σεισμός ή να υπάρξουν καταστροφές», τόνισε.
Όπως εξήγησε, οι σεισμικές επιταχύνσεις αποτελούν σημαντική παράμετρο για τους πολιτικούς μηχανικούς, καθώς λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ασφαλών κατασκευών.
Μάλιστα, επισήμανε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον αντισεισμικό σχεδιασμό διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, καθώς άλλες παράμετροι ισχύουν για το Ξυλόκαστρο, άλλες για την Κόρινθο και άλλες για το Λουτράκι.
«Αυτό που μας απασχολεί είναι ο σχεδιασμός. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Στις καινούργιες κατασκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα δεδομένα», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη ενός σεισμού, αλλά η ενίσχυση της ετοιμότητας και της προστασίας των πολιτών. «Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», κατέληξε.
Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Action24 εξήγησε ότι η αναφορά του έγινε στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στην Κόρινθο, με αντικείμενο τον αντισεισμικό σχεδιασμό της περιοχής και τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης.
«Πρόκειται για μια προσπάθεια που κάνουμε από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με στόχο τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν όλες οι παράμετροι του αντισεισμικού σχεδιασμού της Κορίνθου, με αναφορές στην ιστορική σεισμικότητα της περιοχής και στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, με στόχο να προσδιοριστούν οι σεισμικές δράσεις και να γίνουν κατανοητές οι εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες.
«Δεν προβλέπουμε σεισμό στην Κόρινθο, ούτε μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα εκδηλωθεί ένας σεισμός», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Τι σημαίνουν οι υψηλές σεισμικές επιταχύνσειςΑναφερόμενος ειδικότερα στις υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις που καταγράφονται ως παράμετροι του αντισεισμικού σχεδιασμού σε περιοχές όπως το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν συνδέονται με πρόβλεψη εκδήλωσης σεισμού.
«Όταν λέμε ότι μια περιοχή παρουσιάζει υψηλότερες σεισμικές επιταχύνσεις από κάποια άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να σημειωθεί σεισμός ή να υπάρξουν καταστροφές», τόνισε.
Όπως εξήγησε, οι σεισμικές επιταχύνσεις αποτελούν σημαντική παράμετρο για τους πολιτικούς μηχανικούς, καθώς λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ασφαλών κατασκευών.
Μάλιστα, επισήμανε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στον αντισεισμικό σχεδιασμό διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, καθώς άλλες παράμετροι ισχύουν για το Ξυλόκαστρο, άλλες για την Κόρινθο και άλλες για το Λουτράκι.
«Αυτό που μας απασχολεί είναι ο σχεδιασμός. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Στις καινούργιες κατασκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα δεδομένα», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη ενός σεισμού, αλλά η ενίσχυση της ετοιμότητας και της προστασίας των πολιτών. «Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», κατέληξε.
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