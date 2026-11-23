Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για σεξουαλική κακοποίηση της 7χρονης κόρης τους
Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε τον πρώην σύζυγό της για σεξουαλική κακοποίηση της 7χρονης κόρης τους
Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, τα περιστατικά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Στην Ασφάλεια Πατρών προσέφυγε μια 38χρονη γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πρώην συζύγου της, καταγγέλλοντας ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης τους.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο παιδί τους κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026.
Η καταγγελία υποβλήθηκε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, προκειμένου να διερευνηθούν όσα αναφέρει η 38χρονη.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύζυγός της φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο παιδί τους κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2026.
Η καταγγελία υποβλήθηκε στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, προκειμένου να διερευνηθούν όσα αναφέρει η 38χρονη.
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