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Φορτηγό προσέκρουσε σε δέντρο στο Χαλάνδρι: Στο νοσοκομείο ο οδηγός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φορτηγό προσέκρουσε σε δέντρο στο Χαλάνδρι: Στο νοσοκομείο ο οδηγός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Είμαστε τυχεροί που εκείνη τη στιγμή έπιασε κόκκινο το φανάρι, αλλιώς θα ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας στο protothema.gr - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μια ώρα μετά στην περιοχή
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Παπανικολή, στο Χαλάνδρι, όταν φορτηγό ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, παρέσυρε και ξερίζωσε δέντρο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκε πάνω σε δεύτερο δέντρο.
Αποτέλεσμα του ατυχήματος, ήταν να κλείσει το ένα ρεύμα της οδού Παπανικολή για περίπου μια ώρα στη συμβολή της με την οδό Αριστοφάνους.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 πυροσβέστες που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο οδηγός του φορτηγού στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Αποτέλεσμα του ατυχήματος, ήταν να κλείσει το ένα ρεύμα της οδού Παπανικολή για περίπου μια ώρα στη συμβολή της με την οδό Αριστοφάνους.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 πυροσβέστες που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο οδηγός του φορτηγού στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
«Κάτι συνέβη, έκοψε το τιμόνι γιατί κατάλαβε ότι θα σκότωνε κόσμο» λέει αυτόπτης μάρτυραςΑυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο protothema ανέφερε ότι κάτι συνέβη και ο οδηγός έκοψε το τιμόνι για να μη πέσει σε άλλα οχήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «ένα φορτηγό κατέβαινε την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρέπει να λιποθύμησε ο οδηγός του έφυγε αριστερά, ανέβηκε την νησίδα έπεσε πάνω στο δέντρο, συνέχισε την πορεία του απέναντι του Παπανικολή και κατέληξε απέναντι στο δέντρο το μεγάλο. Είμαστε τυχεροί που ενώ έχει και διάβαση πεζών εκείνη τη στιγμή πιάσε κόκκινο το φανάρι, αλλιώς θα ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα. Ο οδηγός χτυπιόταν μέσα στο όχημα, ίσως έπαθε κάποια επιληψία».
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