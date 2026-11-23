υπέγραψε στην Αθήνα, τριετές μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Εισαγγελέων Βουλγαρίας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της σύγχρονης εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος.Η ΕΕΕ σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «η συνεργασία αυτή, μέσα από την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και στη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης στις δύο χώρες».Μάλιστα, ήδη ξεκίνησαν οι ενέργειες για την υλοποίηση της συνεργασίας, με πρώτη κοινή δράση τη διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027.Παράλληλα, μέλη των δύο Διοικητικών Ενώσεων (Ελλάδος -Βουλγαρίας), επισκέφθηκαν τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπρεόπουλο.Κατά τις συναντήσεις αυτές ενημερώθηκε ηγεσία του Αρείου Πάγου για το περιεχόμενο και τους στόχους του μνημονίου συνεργασίας και επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για την υλοποίησή του.