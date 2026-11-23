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Εργαζόμενη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές διώξεις
Εργαζόμενη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση και βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές διώξεις
Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για εκδικητική μεταχείριση μετά την καταγγελία της εργαζόμενης και ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης
Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητικές ενέργειες σε βάρος εργαζόμενης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατυπώνει η ΑΔΕΔΥ, υποστηρίζοντας ότι η υπάλληλος, μετά την προσφυγή της στις αρμόδιες αρχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές διώξεις.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η εργαζόμενη προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας της, ενώ απευθύνθηκε και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Όπως υποστηρίζει η συνδικαλιστική οργάνωση, αντί να ληφθούν μέτρα για την προστασία της εργαζόμενης και τη διερεύνηση της υπόθεσης, κινήθηκαν σε βάρος της πειθαρχικές διαδικασίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» και «κατασκευασμένες».
Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για στοχοποίηση και εκδικητική μεταχείριση της υπαλλήλου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποσκοπούν στην άσκηση ψυχολογικής και επαγγελματικής πίεσης, προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της.
Παράλληλα, επικαλείται τον νόμο 4808/2021 για την προστασία από τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και ζητά την άμεση ανάκληση των πειθαρχικών πράξεων, την αντικειμενική διερεύνηση της καταγγελίας και την πλήρη προστασία της εργαζόμενης από κάθε μορφή υπηρεσιακής ή ψυχολογικής πίεσης.
«Η τρομοκρατία και η έμφυλη βία στους χώρους εργασίας δεν είναι ανεκτές», τονίζει η ΑΔΕΔΥ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί πρακτικές εκφοβισμού εργαζομένων που προχωρούν σε αντίστοιχες καταγγελίες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η εργαζόμενη προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας της, ενώ απευθύνθηκε και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Όπως υποστηρίζει η συνδικαλιστική οργάνωση, αντί να ληφθούν μέτρα για την προστασία της εργαζόμενης και τη διερεύνηση της υπόθεσης, κινήθηκαν σε βάρος της πειθαρχικές διαδικασίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» και «κατασκευασμένες».
Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για στοχοποίηση και εκδικητική μεταχείριση της υπαλλήλου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποσκοπούν στην άσκηση ψυχολογικής και επαγγελματικής πίεσης, προκειμένου να αποσύρει την καταγγελία της.
Παράλληλα, επικαλείται τον νόμο 4808/2021 για την προστασία από τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και ζητά την άμεση ανάκληση των πειθαρχικών πράξεων, την αντικειμενική διερεύνηση της καταγγελίας και την πλήρη προστασία της εργαζόμενης από κάθε μορφή υπηρεσιακής ή ψυχολογικής πίεσης.
«Η τρομοκρατία και η έμφυλη βία στους χώρους εργασίας δεν είναι ανεκτές», τονίζει η ΑΔΕΔΥ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί πρακτικές εκφοβισμού εργαζομένων που προχωρούν σε αντίστοιχες καταγγελίες.
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