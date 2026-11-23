Ξανά στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο - Προαναγγέλουν μπλόκα τα Χριστούγεννα
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ σε Λάρισα και Βόλο - Προαναγγέλουν μπλόκα τα Χριστούγεννα
Το επόμενο σημαντικό βήμα για τον αγροτικό κόσμο είναι η πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας
Με τα τρακτέρ στους δρόμους ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις οι αγρότες, οι οποίοι προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ακόμη και σε πανελλαδικά μπλόκα πριν από τα Χριστούγεννα.
Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από την Αγιά της Λάρισας, όπου μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του Απριλίου του 2025.
Την ίδια ώρα, προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ το ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα με τρακτέρ στους δρόμους θα συζητηθεί στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας.
Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, έχοντας μαζί τους συμβολικό αριθμό τρακτέρ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου παραμένουν άλυτα και ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τις διεκδικήσεις τους.
Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προετοιμασία των αγροτών για πιθανές μεγαλύτερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.
Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από την Αγιά της Λάρισας, όπου μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του Απριλίου του 2025.
Την ίδια ώρα, προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ το ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα με τρακτέρ στους δρόμους θα συζητηθεί στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας.
Την Τρίτη κινητοποιήσεις και συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι του ΒόλουΤη σκυτάλη των κινητοποιήσεων παίρνουν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου οι αγρότες, μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι σχεδιάζουν μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.
Συμμετοχή των αγροτών στην απεργία της ΤετάρτηςΟι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.
Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, έχοντας μαζί τους συμβολικό αριθμό τρακτέρ. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου παραμένουν άλυτα και ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τις διεκδικήσεις τους.
Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προετοιμασία των αγροτών για πιθανές μεγαλύτερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.
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