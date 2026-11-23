Στην 24ωρη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές – Η λειτουργία των σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία – Τα βασικά αιτήματα και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις





Η κινητοποίηση αναδεικνύει μια ευρύτερη δέσμη προβλημάτων, που αφορούν τόσο την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, όσο και τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.







Το βασικό μήνυμα των εκπαιδευτικών είναι ότι η συζήτηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν τα σχολεία, τις ελλείψεις προσωπικού, τις υποδομές και την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων.



Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 25 Νοεμβρίου Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί καθολική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της απεργίας ενώ το κατά πόσο θα επηρεαστεί η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που θα απεργήσουν και από τη δυνατότητα να καλυφθεί το ημερήσιο πρόγραμμα.







Το ίδιο ισχύει για τα ολοήμερα προγράμματα, η λειτουργία των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.



Συστήνεται στους γονείς να ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για το πρόγραμμα που θα ισχύσει στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.



Κλείσιμο Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ Στην ανακοίνωσή της για την απεργία, η ΟΛΜΕ θέτει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της υποστελέχωσης των σχολείων. Όπως επισημαίνει, χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις υποχρεωτικές υπερωρίες, που επιβάλλονται για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι ελλείψεις.



Η ΟΛΜΕ ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, καθώς και εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μονίμων εκπαιδευτικών.



Παράλληλα, το ζήτημα των προσλήψεων παραμένει ανοιχτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΛΜΕ έχει ζητήσει την πραγματοποίηση νέας, Δ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες, στα Γυμνάσια, στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, στην Ειδική Αγωγή, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.



Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η δημόσια εκπαίδευση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία , που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ Η κινητοποίηση αναδεικνύει μια ευρύτερη δέσμη προβλημάτων, που αφορούν τόσο την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών, όσο και τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να αφήσουν τις σχολικές αίθουσες και να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην ανακοίνωσή της περιγράφει μια κατάσταση παρατεταμένης υποστελέχωσης, με χιλιάδες κενά να εξακολουθούν να υπάρχουν στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, ακόμη και προς το τέλος του πρώτου τριμήνου της σχολικής χρονιάς.Το βασικό μήνυμα των εκπαιδευτικών είναι ότι η συζήτηση για την ποιότητα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν τα σχολεία, τις ελλείψεις προσωπικού, τις υποδομές και την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων.Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί καθολική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της απεργίας ενώ το κατά πόσο θα επηρεαστεί η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που θα απεργήσουν και από τη δυνατότητα να καλυφθεί το ημερήσιο πρόγραμμα.Κατά συνέπεια, σε ορισμένες σχολικές μονάδες ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν μαθήματα, ενώ σε άλλες είναι πιθανό να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, κενά διδακτικών ωρών ή διαφοροποιήσεις στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.Το ίδιο ισχύει για τα ολοήμερα προγράμματα, η λειτουργία των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.Συστήνεται στους γονείς να ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για το πρόγραμμα που θα ισχύσει στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.Στην ανακοίνωσή της για την απεργία, η ΟΛΜΕ θέτει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα της υποστελέχωσης των σχολείων. Όπως επισημαίνει, χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις υποχρεωτικές υπερωρίες, που επιβάλλονται για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι ελλείψεις.Η ΟΛΜΕ ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, καθώς και εξίσωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μονίμων εκπαιδευτικών.Παράλληλα, το ζήτημα των προσλήψεων παραμένει ανοιχτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΛΜΕ έχει ζητήσει την πραγματοποίηση νέας, Δ’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες, στα Γυμνάσια, στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, στην Ειδική Αγωγή, στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη.

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις τμημάτων Ένα ακόμη ζήτημα, που αναδεικνύεται από την ΟΛΜΕ, είναι οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων, καθώς – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση - η πρακτική αυτή οδηγεί στη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, στις οποίες ο αριθμός των μαθητών μπορεί να φτάσει τους 27 ή ακόμη και τους 28.



Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες αυτές δυσχεραίνουν την εξατομικευμένη παιδαγωγική υποστήριξη, ιδιαίτερα όταν στην ίδια τάξη φοιτούν παιδιά με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες ή χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική βοήθεια. Ζητούν, επομένως, να σταματήσουν οι συμπτύξεις τμημάτων και να διασφαλιστούν συνθήκες που θα επιτρέπουν ουσιαστικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.



Οι μισθοί και η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού Αναφορικά με τις οικονομικές διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, η ΑΔΕΔΥ ζητά ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με στόχο την αποκατάσταση των απωλειών της αγοραστικής δύναμης, καθώς και την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.



Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η επαναφορά του μισθολογικού κλιμακίου της περιόδου 2025-2026. Το ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016-2017. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.



Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τις μισθολογικές διεκδικήσεις με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι, οι οποίοι συχνά καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.



Σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων Η ΟΛΜΕ ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου προϋποθέτει επαρκείς πόρους, σύγχρονες υποδομές και σταθερή στελέχωση.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, με αιτήματα για ολοκληρωμένους δευτεροβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους, συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανέγερση νέων σχολικών μονάδων με ευθύνη του κράτους.



Το θέμα των σχολικών υποδομών απασχολεί και τους μαθητές, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει δικές τους κινητοποιήσεις την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας, στις 25 Νοεμβρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί μαθητικό συλλαλητήριο στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις.



Οι μαθητές ζητούν ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτήρια, επαρκή χρηματοδότηση και ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται και σε περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία, όπως οι αναφορές για οσμή αερίου σε σχολικά συγκροτήματα και οι πτώσεις σοβάδων.



Σχετικά με την αξιολόγηση, τις πειθαρχικές διώξεις και τα εργασιακά δικαιώματα Στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΛΜΕ περιλαμβάνονται, επίσης, ζητήματα, που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Η Ομοσπονδία αντιτίθεται στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, ζητώντας την κατάργηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, ζητά να σταματήσουν οι διώξεις εκπαιδευτικών που συνδέονται με συνδικαλιστική δράση, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού πλαισίου και την προστασία της μονιμότητας και του απεργιακού δικαιώματος.



Στις εκπαιδευτικές διεκδικήσεις περιλαμβάνονται ακόμη η επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα επίπεδα πριν από το 2013, καθώς και αλλαγές σε εξεταστικούς θεσμούς, όπως η Τράπεζα Θεμάτων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το υπό συζήτηση Εθνικό Απολυτήριο.



Πού θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις Η ΑΔΕΔΥ έχει καλέσει τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί.



Παράλληλα – όπως προαναφέρθηκε - έχουν ανακοινωθεί μαθητικές κινητοποιήσεις στα Προπύλαια, επίσης στις 10:30, ενώ αντίστοιχες απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε άλλες πόλεις, με βάση τις αποφάσεις των κατά τόπους συνδικαλιστικών οργανώσεων.