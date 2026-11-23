Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Με 11 παίκτες ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για την Γεωργία, εκτός ο Καλάθης
Με 11 παίκτες ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για την Γεωργία, εκτός ο Καλάθης
Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο πλαίσιο των αγώνων με Γεωργία και Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Με 11 παίκτες παρόντες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027 με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20:00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, 29/11, 19:00).
Ο Νικ Καλάθης δε θα ενισχύσει την προσπάθεια σε αυτούς τους αγώνες, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο πέλμα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων που έχουν υποχρεώσεις στην EuroLeague θα ενσωματώνονται σταδιακά και μέχρι την Πέμπτη (26/11).
Μοναδικός εξ αυτών που ήταν από σήμερα στις προπονήσεις ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε το πρόγραμμα μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Μιχάλη Λούντζη, Νίκο Χουγκάζ, Μάνο Χατζηδάκη, Νάσο Μπαζίνα, Νίκο Περσίδη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.
Ο Νικ Καλάθης δε θα ενισχύσει την προσπάθεια σε αυτούς τους αγώνες, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο πέλμα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων που έχουν υποχρεώσεις στην EuroLeague θα ενσωματώνονται σταδιακά και μέχρι την Πέμπτη (26/11).
Μοναδικός εξ αυτών που ήταν από σήμερα στις προπονήσεις ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε το πρόγραμμα μαζί με τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Μιχάλη Λούντζη, Νίκο Χουγκάζ, Μάνο Χατζηδάκη, Νάσο Μπαζίνα, Νίκο Περσίδη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.
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