Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Ιωάννης Μπούγας ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων όλης της χώρας και, με ορίζοντα τους τέσσερις μήνες, για την προστασία όσων κληρονόμων δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για να μπορέσουν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξης που συμπεριλήφθηκε στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με στόχο τη διασφάλιση της προσωπικής τους περιουσίας,η οποία θα ενταχθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν άμεσα στην Βουλή, θα έχει και αναδρομική ισχύ, γεγονός που σημαίνει ότι(παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026), που έληξε στις 22 Νοεμβρίου 2026, θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία.Η παράταση θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα κληρονομικά ζητήματα-προβλήματα που έχουν ανακύψει.Πάντως, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι με επιστολές τους προς τον κ. Φλωρίδη έχουν ζητήσει την παράταση της εν λόγω διάταξης για έξι μήνες.Η επίμαχη διάταξη του νέου Κληρονομικού Δικαίου (νόμος 5303/2026), αναφέρει:«Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».