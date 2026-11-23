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Καταγγελία ότι πλήρωμα του ΕΚΑΒ στην Λάρισα αρνήθηκε να μεταφέρει 59χρονο επειδή ήταν λερωμένος, πέθανε λίγες ώρες αργότερα
Καταγγελία ότι πλήρωμα του ΕΚΑΒ στην Λάρισα αρνήθηκε να μεταφέρει 59χρονο επειδή ήταν λερωμένος, πέθανε λίγες ώρες αργότερα
Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ μετά την καταγγελία της οικογένειας
Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η διοίκηση του ΕΚΑΒ για τη διερεύνηση περιστατικού στη Λάρισα, μετά από καταγγελία συγγενών 59χρονου ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.
Ο 59χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 59χρονου.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 59χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.
Ο 59χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 59χρονου.
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