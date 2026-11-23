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Ένα ουσιαστικό βήμα για την έμπρακτη θωράκιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευεξίας των ανθρώπων που κρατούν την πόλη καθαρή αποτελεί το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων.Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, Δημήτριος Αντώνος, εγκαινιάζοντας ένα σταθερό και διαρκές πλαίσιο συνεργασίας με επίκεντρο την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, της περιβαλλοντικής υγιεινής και της ποιότητας ζωής των πολιτών.Η εργασία στην καθαριότητα επιτελεί έργο ζωτικής σημασίας, ωστόσο συνοδεύεται από αυξημένες καθημερινές προκλήσεις και έκθεση σε βιολογικούς, φυσικούς, χημικούς και εργονομικούς κινδύνους, αιχμηρά αντικείμενα, μολυσματικά και ραδιενεργά απόβλητα, μυοσκελετικές καταπονήσεις και κακώσεις, καθώς και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως θερμική καταπόνηση κατά τους θερινούς μήνες, βροχές και χιόνι τον χειμώνα.Με το νέο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες εργασίας:Εθνικά προγράμματα πρόληψης και εμβολιασμών: Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής των εργαζομένων στο Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σε κάθε άλλο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.Εξειδικευμένες δράσεις από τον ΕΟΔΥ και τις Υγειονομικές Περιφέρειες: Διενέργεια στοχευμένων εμβολιασμών ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο.Ιδίως κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη (Tdap), καθώς και κατά της ηπατίτιδας Α και της ηπατίτιδας Β, οργανωμένο πρόγραμμα σπιρομετρικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων, καθώς και δράσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, επιδημιολογικής επιτήρησης και ενημέρωσης.Μέσα ατομικής προστασίας, εργονομία και φυσιοθεραπείες: Δράσεις πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων, λοιμώξεων, αναπνευστικών λοιμώξεων, τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα και εργατικών ατυχημάτων, παροχή κατάλληλων μέσων και συνθηκών (ενδεικτικά γάντια μιας χρήσης, φόρμες εργασίας, προστατευτικές μάσκες, μπότες κ.λπ.), καθώς και ανάπτυξη προγραμμάτων φυσιοθεραπειών.Εκπαίδευση που σώζει ζωές: Πρακτικά σεμινάρια στις Πρώτες Βοήθειες, στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.Ψυχική υγεία και υγιεινές συνήθειες: Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, τη διαχείριση του εργασιακού άγχους και των εργασιακών κρίσεων, την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.Για την υλοποίηση των δράσεων αξιοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας, οι αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, ο ΕΟΔΥ, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς και επιστημονικοί και δημόσιοι φορείς, μεταξύ των οποίων το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση και συγγραφή επιστημονικά επεξεργασμένων εγχειριδίων, αλλά και Ιατρικές Σχολές με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα υγιεινής εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων.Η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, αναλαμβάνει τον ενεργό ρόλο της ενημέρωσης και κινητοποίησης των μελών της, της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους στις δράσεις πρόληψης και εκπαίδευσης, της συνεργασίας για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών, καθώς και της καταγραφής και μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας των αναγκών και προτάσεων των εργαζομένων. Επίσης το Υπουργείο Υγείας και η ΕΕΔΑ, έχουν την δυνατότητα να συγκροτούν κοινή ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό ετήσιου προγράμματος δράσεων, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την οργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή διεθνείς ή εθνικές ημέρες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, οφείλουμε να ξεκινάμε από τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να μένει η πόλη μας καθαρή. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν μια δύσκολη μάχη, συχνά κάτω από σκληρές συνθήκες, και πολλές φορές βάζουν τη δική τους υγεία σε δεύτερη μοίρα. Με αυτό το Μνημόνιο δεν μένουμε στα λόγια. Φέρνουμε την πρόληψη, τους προληπτικούς ελέγχους, τα εμβόλια και την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες δίπλα τους, στην πράξη. Γιατί φροντίδα σημαίνει να μη νιώθει κανένας εργαζόμενος μόνος και απροστάτευτος απέναντι στους κινδύνους της δουλειάς του».