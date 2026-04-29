Αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή των Ιλισίων καθώς υπήρξαν αναφορές ότι έπεσαν πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου.Οι αρχικές αναφορές στην ΕΛΑΣ έκαναν λόγο για επεισόδιο μεταξύ ατόμων και ότι ακούστηκαν κάτι σαν πυροβολισμοί πίσω από τις φοιτητικές εστίες, στο ύψος του μαγειρείου σε χώρο αρμοδιότητας του Πανεπιστημίου.Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν κουκουλοφόρους με όπλα να μπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα του κολυμβητηρίου, που είναι ανοικτή για τους κατοίκους και να ανταλάσσουν πυροβολισμούς. Μια ηλικιωμένη που τους είδε τηλεφώνησε έντρομη στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ μάρτυρες του περιστατικού φέρεται να είναι και φοιτητές.Αμέσως έσπευσαν αστυνομικοί στο σημείο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει τίποτε ύποπτο, ούτε κάλυκες, ούτε άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται.