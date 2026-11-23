Ο Σάντσεθ προτείνει φορολόγηση των περιουσιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, μερικές ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές

«Προτείνουμε έναν φόρο στις περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε, για παράδειγμα, παροχή για την εκπαίδευση των παιδιών, τη στέγη και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός