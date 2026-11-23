Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Kλείνει για τρεις ημέρες η Κοιλάδα των Τεμπών
Kλείνει για τρεις ημέρες η Κοιλάδα των Τεμπών
Θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κλειστή θα παραμείνει από την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 27 του μηνός η Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας , θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων (χ/θ 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ/θ 11+850):
-την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄,
-την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄ &
-την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄.
Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας , θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων (χ/θ 4+030) έως τον κόμβο Ομολίου (χ/θ 11+850):
-την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄,
-την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄ &
-την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 από ώρα 07:00΄ έως ώρα 17:30΄.
Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.
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