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Σάλος στο Ιράν: Απαγόρευσαν στους άνδρες να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών, βίντεο
Σάλος στο Ιράν: Απαγόρευσαν στους άνδρες να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών, βίντεο
Η απόφαση των ιρανικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία ανδρών σε αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν την άμεση παρέμβαση της FIFA
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διεθνές ποδόσφαιρο η απόφαση των ιρανικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία ανδρών στα γήπεδα που φιλοξενούν αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καλούν τη FIFA να παρέμβει άμεσα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε επιστολή της Οργάνωσης Ποδοσφαιρικών Λιγκ του Ιράν προς τους συλλόγους-μέλη της, στην οποία αναφερόταν ξεκάθαρα πως απαγορεύεται η παρουσία ανδρών στις εξέδρες κατά τη διάρκεια γυναικείων αναμετρήσεων. Μάλιστα, στην ίδια οδηγία επισημαινόταν πως οι ομάδες που θα παραβιάσουν την απόφαση θα θεωρούνται υπεύθυνες για τις συνέπειες.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της FIFA, το οποίο απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην πρόσβαση στα γήπεδα.
Οι αντιδράσεις και η πίεση προς τη FIFA
Human Rights Watch, Amnesty International και Sport & Rights Alliance έχουν ήδη ζητήσει από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αναλάβει δράση και να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν πως η νέα απαγόρευση δεν περιορίζεται μόνο στους άνδρες φιλάθλους, αλλά επηρεάζει και άνδρες προπονητές, διαιτητές και δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν από κοντά τις αναμετρήσεις.
Από την πλευρά της, η FIFA παρέπεμψε στους κανονισμούς της κατά των διακρίσεων, καθώς και στις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπέρ της παρουσίας γυναικών στους αγώνες ανδρικού ποδοσφαίρου στο Ιράν.
Το ιστορικό ντέρμπι που διεξήχθη χωρίς άνδρες στις εξέδρες
Η νέα οδηγία εφαρμόστηκε ενόψει του πρώτου γυναικείου ντέρμπι στην ιστορία ανάμεσα στην Εστεγκλάλ και την Περσέπολις, δύο από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας.
Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου, με την Περσέπολις να επικρατεί με 2-1. Παρότι επετράπη η παρουσία γυναικών φιλάθλων, κανένας άνδρας δεν βρέθηκε στις εξέδρες.
Μάλιστα, ο διεθνής διαιτητής Μοούντ Μπουνιαντιφάρντ, ο οποίος είχε αρχικά οριστεί ως διαιτητής VAR, δεν συμμετείχε τελικά στη διαιτητική ομάδα εξαιτίας της συγκεκριμένης απαγόρευσης.
Περισσότερα από 40 χρόνια περιορισμών για τις γυναίκες
Το ζήτημα της πρόσβασης των γυναικών στα γήπεδα του Ιράν έχει βαθιές ρίζες. Από το 1981, δύο χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, οι γυναίκες είχαν αποκλειστεί από την παρακολούθηση αγώνων ανδρικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρη τη χώρα.
Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, πολλές γυναίκες αγωνίστηκαν για να ανατρέψουν την απαγόρευση, με ορισμένες να μεταμφιέζονται ακόμη και σε άνδρες προκειμένου να εισέλθουν στα γήπεδα. Οι προσπάθειές τους συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, ξυλοδαρμούς και διώξεις.
Τον Δεκέμβριο του 2023 υπήρξε μια περιορισμένη επιστροφή γυναικών στις εξέδρες αγώνων ανδρικού ποδοσφαίρου, έπειτα από χρόνια διεθνών πιέσεων. Ωστόσο, οι περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι συγκεκριμένες και οι γυναίκες υποχρεούνται να κάθονται σε ξεχωριστά τμήματα των γηπέδων.
Πλέον, η νέα απαγόρευση για την παρουσία ανδρών σε αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου δημιουργεί ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν από τη FIFA να περάσει από τις τοποθετήσεις σε ουσιαστικές ενέργειες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε επιστολή της Οργάνωσης Ποδοσφαιρικών Λιγκ του Ιράν προς τους συλλόγους-μέλη της, στην οποία αναφερόταν ξεκάθαρα πως απαγορεύεται η παρουσία ανδρών στις εξέδρες κατά τη διάρκεια γυναικείων αναμετρήσεων. Μάλιστα, στην ίδια οδηγία επισημαινόταν πως οι ομάδες που θα παραβιάσουν την απόφαση θα θεωρούνται υπεύθυνες για τις συνέπειες.
ایرانیان زیادی دوست داشتند امروز از نزدیک شاهد درخشش و نقشآفرینی دختران فوتبالیست ایران که بارها در عرصه های بینالمللی درخشیدن در این دربی تاریخی باشند؛ فرصتی که برای همه علاقهمندان فراهم نشد. تلاش میکنیم تا امکان حضور و تماشای این لحظهها برای همه علاقهمندان فراهم شود.💙❤️ https://t.co/8fMUzgSgdC— زهرا بهروزآذر | Zahra Behrouzazar (@behrouzazar) October 28, 2026
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό της FIFA, το οποίο απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην πρόσβαση στα γήπεδα.
Οι αντιδράσεις και η πίεση προς τη FIFA
Human Rights Watch, Amnesty International και Sport & Rights Alliance έχουν ήδη ζητήσει από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αναλάβει δράση και να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση.
Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν πως η νέα απαγόρευση δεν περιορίζεται μόνο στους άνδρες φιλάθλους, αλλά επηρεάζει και άνδρες προπονητές, διαιτητές και δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθούν από κοντά τις αναμετρήσεις.
Από την πλευρά της, η FIFA παρέπεμψε στους κανονισμούς της κατά των διακρίσεων, καθώς και στις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπέρ της παρουσίας γυναικών στους αγώνες ανδρικού ποδοσφαίρου στο Ιράν.
Το ιστορικό ντέρμπι που διεξήχθη χωρίς άνδρες στις εξέδρες
Η νέα οδηγία εφαρμόστηκε ενόψει του πρώτου γυναικείου ντέρμπι στην ιστορία ανάμεσα στην Εστεγκλάλ και την Περσέπολις, δύο από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας.
Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου, με την Περσέπολις να επικρατεί με 2-1. Παρότι επετράπη η παρουσία γυναικών φιλάθλων, κανένας άνδρας δεν βρέθηκε στις εξέδρες.
Μάλιστα, ο διεθνής διαιτητής Μοούντ Μπουνιαντιφάρντ, ο οποίος είχε αρχικά οριστεί ως διαιτητής VAR, δεν συμμετείχε τελικά στη διαιτητική ομάδα εξαιτίας της συγκεκριμένης απαγόρευσης.
Περισσότερα από 40 χρόνια περιορισμών για τις γυναίκες
Το ζήτημα της πρόσβασης των γυναικών στα γήπεδα του Ιράν έχει βαθιές ρίζες. Από το 1981, δύο χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση, οι γυναίκες είχαν αποκλειστεί από την παρακολούθηση αγώνων ανδρικού ποδοσφαίρου σε ολόκληρη τη χώρα.
Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, πολλές γυναίκες αγωνίστηκαν για να ανατρέψουν την απαγόρευση, με ορισμένες να μεταμφιέζονται ακόμη και σε άνδρες προκειμένου να εισέλθουν στα γήπεδα. Οι προσπάθειές τους συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, ξυλοδαρμούς και διώξεις.
Τον Δεκέμβριο του 2023 υπήρξε μια περιορισμένη επιστροφή γυναικών στις εξέδρες αγώνων ανδρικού ποδοσφαίρου, έπειτα από χρόνια διεθνών πιέσεων. Ωστόσο, οι περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι συγκεκριμένες και οι γυναίκες υποχρεούνται να κάθονται σε ξεχωριστά τμήματα των γηπέδων.
Πλέον, η νέα απαγόρευση για την παρουσία ανδρών σε αγώνες γυναικείου ποδοσφαίρου δημιουργεί ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης, με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν από τη FIFA να περάσει από τις τοποθετήσεις σε ουσιαστικές ενέργειες.
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