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Κατερίνη: Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε σε παγκάκι στην αυλή Δημοτικού
Κατερίνη: Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε σε παγκάκι στην αυλή Δημοτικού
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, σε σημείο όπου κάνουν καθημερινά διάλειμμα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου – Οι μαθητές βρίσκονταν εκείνη την ώρα στις τάξεις τους
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, όταν μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε και κατέληξε πάνω σε παγκάκι στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στις σχολικές αίθουσες και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κλαδί έπεσε σε σημείο της αυλής όπου πραγματοποιούν καθημερινά το διάλειμμά τους τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης.
Το περιστατικό γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook η υποδιευθύντρια του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γνωσούλα Χαϊλατζίδου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σημείο.
Η ίδια ανέδειξε τους κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στους σχολικούς χώρους, με αφορμή την πτώση του κλαδιού.
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στις σχολικές αίθουσες και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κλαδί έπεσε σε σημείο της αυλής όπου πραγματοποιούν καθημερινά το διάλειμμά τους τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης.
Το περιστατικό γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook η υποδιευθύντρια του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γνωσούλα Χαϊλατζίδου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σημείο.
Η ίδια ανέδειξε τους κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στους σχολικούς χώρους, με αφορμή την πτώση του κλαδιού.
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